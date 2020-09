W sobotę wieczorem Legia Warszawa w słabym stylu przegrała na swoim stadionie 1:3 z Górnikiem Zabrze w meczu 4. kolejki ekstraklasy. To prawdopodobnie przesądziło o zwolnieniu dotychczasowego trenera Aleksandara Vukovicia. Swoją decyzję klub potwierdził w poniedziałek 21 września. – Bardzo dziękuję „Vuko” za to co zrobił dla Legii, nie tylko przez ostatnie półtora roku jako trener I drużyny, z którą zdobył Mistrzostwo Polski, ale także na przestrzeni ostatnich lat. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, szczególnie w trudnych momentach i nigdy nie bał się brać odpowiedzialności. Należy mu się za to ogromny szacunek ze strony Klubu i kibiców – ogłosił Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa.

Legia Warszawa ma nowego trenera. Kim jest Czesław Michniewicz?

Po decyzji klubu o zakończeniu współpracy z dotychczasowym trenerem ruszyła medialna giełda nazwisk. Jako głównego kandydata do zastąpienia Serba wskazywano Czesława Michniewicza, który obecnie pracuje jako selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21. Wszystko stało się jasne tuż po godz. 19.00. Wówczas Legia Warszawa na oficjalnym profilu na Twitterze poinformowała, że to właśnie Czesław Michniewicz został oficjalnie trenerem I drużyny Legii Warszawa.

