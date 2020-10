Legia żegna się z marzeniami o Lidze Europy. Na otarcie łez pozostały MEMY

Polskie drużyny w ostatnich sezonach przyzwyczaiły nas do tego, że grę w fazie grupowej europejskich rozgrywek należy traktować jak coś niezwykłego, a nie normę. Tegoroczne rozgrywki przez pandemię koronawirusa w pewien sposób mogły jednak pomóc ekipom z Ekstraklasy. Eliminacje do Ligi Europy maksymalnie skrócono, przez co rozlosowane pary miały do rozegrania tylko jeden mecz, bez możliwości rewanżu. Wykorzystał to Lech Poznań, który rozprawił się z Royal Charleroi i po emocjonującym starciu wygranym 2:1 zamelduje się w fazie grupowej. Mniej powodów do dumy przyniosła Legia Warszawa, która po raz kolejny stała się obiektem drwin kibiców w całym kraju.

Czesław Michniewicz po objęciu sterów w stołecznym klubie nie miał wiele czasu na poukładanie drużyny przed decydującym bojem. Widać to było w grze Legionistów, którym zabrakło pomysłu, waleczności, a przede wszystkim – co doskonale było widać na tle graczy Qarabag Agdam – jakości i indywidualnych umiejętności. Wprawdzie do przerwy mistrzowie Polski „dowieźli” wynik 0:0, ale nie odzwierciedlał on przebiegu gry. Goście z Azerbejdżanu dominowali i tylko dobra postawa Artura Boruca broniła Legię przed utratą bramki. To zmieniło się po przerwie, a rywale wyprowadzili trzy ciosy, za każdym razem ośmieszając obronę podopiecznych Michniewicza. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla gości, a kibicom zniesmaczonym poczynaniami Legionistów pozostało nic innego jak odreagować przy tworzeniu MEMÓW.