Przełożono mecz PlusLigi. Powodem koronawirus wśród siatkarzy

„Ze względu na potwierdzenie przypadku zakażenia koronawirusem w drużynie MKS Będzin, Polska Liga Siatkówki odwołuje mecz PlusLigi z dnia 3.10.2020, godz.17.30, Indykpol AZS Olsztyn – MKS Będzin. Nowy termin rozegrania meczu zostanie ustalony w późniejszym czasie” – przekazała PlusLiga w komunikacie. Władze ligi dodały, że są w kontakcie z klubem oraz dostają aktualne informacje na temat aktualnej sytuacji w drużynie. Dodano, że koronawirusa potwierdzono u jednego z członków zespołu, a pozostali zawodnicy przechodzą samoizolację.

COVID-19 w Vervie Warszawa

To nie pierwszy przypadek, gdy pandemia koronawirus krzyżuje plany polskim klubom. 27 września PAP podawała, że sześciu członków drużyny i sztabu szkoleniowego Vervy Warszawa Orlen Paliwa miało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Badanie zostało przeprowadzone w sobotę. Klub zaznaczył, że nie poda do publicznej wiadomości danych osobowych zakażonych. Podano, że cała drużyna i wszyscy pracownicy klubu poddali się samoizolacji i czekają na dalsze zalecenia oraz kontakt z sanepidu.

„Testy RT-PCR wśród członków drużyny i pracowników klubu przeprowadzone zostały po otrzymaniu pozytywnego wyniku u zawodnika, zgłaszającego gorsze samopoczucie i podwyższoną temperaturę. W niedzielę w godzinach przedpołudniowych klub otrzymał wyniki, które potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2 u sześciu członków drużyny i sztabu szkoleniowego. O wszystkich podejmowanych krokach klub na bieżąco informował Polską Ligę Siatkówki SA” – podkreślono w komunikacie.

Władze ligi na wniosek stołecznego klubu przełożyły jego dwa najbliższe mecze – niedzielny z beniaminkiem Stalą Nysa i środowy z PGE Skrą Bełchatów. Poinformowano, że wszystkie zakupione już bilety zachowają ważność w nowych terminach tych spotkań.

Koronawirus w PlusLidze. 14 przypadków w Ślepsku Malow Suwałki

Zakażenia koronawirusem wystąpiły także w innym klubie PlusLigi, Ślepsku Malow Suwałki. Pozytywne testy na obecność SARS-CoV-2 uzyskało 14 osób z przebadanej 22-osobowej grupy, w skład której wchodzili zawodnicy, członkowie sztabu i pracownicy administracyjni. Polska Liga Siatkówki odwołała mecze suwalczan z zespołami z Radomia i Rzeszowa. Spotkania mają odbyć się w innym terminie.

– Większość, bo 9 osób, przechodzi to bezobjawowo. 4 narzekają na drobne dolegliwości, ból gardła, kaszel, katar, a jedna osoba ma utratę węchu i smaku. Mam nadzieje, że sytuacja się nie pogorszy, że wszyscy w mocno bezobjawowy sposób przejdziemy ten trudny czas i wrócimy do tego co najbardziej kochamy, czyli do sportu – powiedział Wojciech Winnik, prezes klubu Ślepsk Malow Suwałki.