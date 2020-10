Wielki sukces Igi Świątek. Polka w w ćwierćfinale French Open!

Przed rozpoczęciem spotkania za zdecydowaną faworytkę była uznawana najwyżej rozstawiona w turnieju Simona Halep. Rumunka ma na swoim koncie zwycięstwo we French Open w 2018 roku oraz w Wimbledonie w 2019 roku. Od 9 października 2017 do 28 stycznia 2018 oraz od 26 lutego 2018 do 27 stycznia 2019 była liderką rankingu WTA. Tym razem nie miała jednak szans z 19-letnią tenisistką z Polski.

W pierwszym secie Iga Świątek zdecydowanie dominowała na korcie. Kończyła niemal wszystkie piłki, nie myliła się w trakcie własnych podań i udało jej się przełamać rywalkę. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:1 dla biało-czerwonej. W drugim secie Polka także nie dała Simonie Halep wielkiego pola do popisu. I ponownie udało jej się przełamać Rumunkę. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:1, 6:2.

„Trochę brakuje mi słów”

19-latka rozegrała zdecydowanie najlepszy mecz w swojej karierze. Awans do ćwierćfinału French Open jest jest największym sukcesem w karierze. - Trochę brakuje mi słów. Jestem bardzo zmęczona. Byłam skoncentrowana przez cały mecz. Myślałam tylko o tenisie. Jestem z siebie bardzo dumna. Widzę, że się poprawiłam - mówiła po zakończeniu meczu. O półfinał zagra z Martiną Trevisan.

Tenisistce pogratulował już m.in. premier Mateusz Morawiecki.