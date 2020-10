Ważny test ekipy Jerzego Brzęczka. Dzisiaj gramy z Finlandią

Najbliższe siedem dni będzie bardzo wymagające dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni w środę zmierzą się z Finlandią, w niedzielę zagrają z Włochami, a w następną środę z Bośnią i Hercegowiną. Dwa ostatnie starcia zostaną rozegrane w ramach Ligi Narodów, przez co jedynie dzisiejszy mecz zostanie potraktowany jako okazja do sprawdzenia nowych rozwiązań i zawodników, którzy jak do tej pory nie pokazali się kibicom narodowej kadry.

Zmiany w składzie

Na boisku zobaczymy Bartłomieja Drągowskiego, który walczy o trzecie miejsce w hierarchii bramkarzy. Pierwsze dwie pozycje zarezerwowane są dla Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego, którzy są faworytami do miejsca w bramce w meczach o punkty. – Dla mnie spełnieniem marzeń jest już to, że jestem na zgrupowaniu z chłopakami, których kiedyś oglądałem w telewizji – powiedział Drągowski przed środowym spotkaniem. Zdaniem dziennikarzy w linii defensywy Brzęczek może przetestować także Pawła Bochniewicza i Sebastiana Walukiewicza, którzy regularnie grają w swoich klubach. Niewykluczone, że od pierwszych minut zobaczymy także Jakuba Modera, który w meczu z Holandią rozegrał kilkanaście minut.

Z powodu zakażeń koronawirusem z gry wykluczeni zostali Maciej Rybus i Piotr Zieliński, co stanowi szansę dla rezerwowych obrońców i pomocników. Na skrzydle może zagrać Kamil Jóźwik, który zebrał dobre noty po wrześniowych spotkaniach kadry. W wyjściowym składzie nie zobaczymy za to Roberta Lewandowskiego, który ma za sobą intensywny start sezonu w Bayernie Monachium. Zastąpi go Arkadiusz Milik lub Krzysztof Piątek, a selekcjoner raczej nie zdecyduje się na ustawienie z dwoma napastnikami. Obaj gracze nie błyszczą formą, ale w lepszej sytuacji i tak jest zawodnik Herthy Berlin. Po zamieszaniu transferowym Milika zamiast świetlanej kariery w Juventusie Turyn czekają długie minuty na ławce rezerwowych lub nawet trybunach Napoli, przez to właśnie Piątek staje się faworytem do zyskania miana zmiennika Lewandowskiego.

Gdzie można obejrzeć mecz?

Środowe spotkanie Polski z Finlandią rozpocznie się o godz. 20:45 w Gdańsku. Transmisję z meczu przeprowadzą TVP, TVP Sport oraz Polsat Sport. Relacja będzie dostępna również w serwisach sport.tvp.pl oraz ipla.tv.