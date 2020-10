Mohamed Salah został bohaterem. Gwiazdor Liverpoolu uratował mężczyznę

Do zdarzenia doszło 28 września po ligowym meczu wygranym przez Liverpool z Arsenalem, ale nagranie ze stacji benzynowej dopiero teraz ujrzało światło dzienne. Po spotkaniu Mohamed Salah podjechał na stację benzynową mieszczącą się nieopodal stadionu „The Reds”. Tam też był świadkiem zdarzenia z udziałem bezdomnego Davida Craiga. 50-latek został zaatakowany przez kilku mężczyzn, którzy go dręczyli i obrażali. Wtedy interweniował Salah.

Pojawienie się gwiazdora światowego formatu najwyraźniej na tyle zdeprymowało opryszków, że ci szybko uciekli ze stacji. Egipski piłkarz podszedł wówczas do bankomatu, by po chwili wrócić do 50-latka. – Mo był tak samo wspaniały jak na boisku, gdy gra dla Liverpoolu – relacjonował bezdomny cytowany przez The Independent. – Wiedziałem tylko, że nie mam halucynacji, a Mo wręczył mi 100 funtów – zdradził.

Bohaterski wyczyn zawodnika został pozytywnie odebrany przez brytyjskie media. Zwracają one uwagę nie tylko na odważną postawę Salaha, ale również na jego świetną formę. W pierwszych pięciu spotkaniach tego sezonu rozegranych dla Liverpoolu aż pięciokrotnie trafiał do bramki rywali. Dwa razy wpisał się na listę strzelców m.in. w meczu z Aston Villą, który obrońcy tytułu mistrza Anglii przegrali aż 2:7.