Półfinał French Open w singlu i deblu. Spektakularny sukces Igi Świątek!

We wtorek 6 października Iga Świątek awansowała do półfinału French Open w grze pojedynczej. W kolejnym spotkaniu prestiżowej imprezy 19-letnia tenisistka z Polski zmierzy się z Nadią Podorską. Argentynka obecnie zajmuje 131. miejsce w rankingu WTA. Ranking Świątek, która obecnie jest na 54. pozycji, zdecydowanie się poprawi, niezależnie od tego, w jaki sposób zakończy się turniej.

French Open 2020. Iga Świątek i sukcesy w deblu

Iga Świątek podbija Paryż nie tylko w turnieju singlowym. Polka walczy o tytuł również w deblu w parze z Nicole Melichar. 19-latka wraz z Amerykanką dotarły do ćwierćfinału, w którym zmierzyły się z Jessicą Pegula oraz Asią Muhammad. Mecz nie rozpoczął się po myśli Świątek i Amerykanki. Tenisistki zostały przełamane, ale stratę odrobiły już w kolejnym gemie. Ostatnia faza pierwszego seta była zacięta, a kilka gemów rozgrywanych na przewagi. Ostatecznie Świątek i Melichar triumfowały 6:3.

W drugim secie pierwsze pięć gemów przebiegło właściwie bez historii. Za to w szóstym kibice tenisa mogli liczyć na zdecydowanie większe emocje. W gemie rozegrano 17 piłek, Polka i Amerykanka obroniły trzy breakpointy i ostatecznie zdobyły gema przy własnym serwisie. Wyszły na prowadzenie 4:2. Wypracowanej przewagi nie dały sobie wyrwać już do końca spotkania, zwyciężając ostatecznie w dwóch setach: 6:3, 6:4. Tym samym awansowały do półfinału French Open.