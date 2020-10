Iga Świątek powalczy dziś o finał French Open. Transmisja w otwartej telewizji

Iga Świątek pokonała w ćwierćfinale Martinę Trevisan w stosunku 6:3, 6:1 i zameldowała się w najlepszej czwórce French Open. Jej rywalką w walce o finał prestiżowego turnieju będzie Nadia Podoroska, która w światowym rankingu zdecydowanie ustępuje miejsca młodej Polce. Statystyki jednak nie grają, a formę, przygotowanie fizyczne, a co najważniejsze odporność psychiczną zawodniczek zweryfikuje czwartkowe starcie na korcie. Mecz rozpocznie się około godz. 15. Widzowie w Polsce będą mieli możliwość śledzenia relacji na kilka sposobów.

French Open 2020. Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek?

Fani tenisa byli przygotowani na to, że półfinał w wykonaniu Igi Świątek będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu 1 lub w aplikacji Eurosport Player, której posiadacze muszą mieć wykupiony abonament. Grupa Discovery zdecydowała się jednak także na przeprowadzenie transmisji w TVN oraz w serwisie player.pl, co jest dobrą alternatywą dla osób nie mających dostępu do kanału sportowego.