Wzruszająca reakcja córki Grosickiego. Internauci z kolei zabrali się za MEMY

To był dzień Kamila Grosickiego. Skrzydłowy, który ostatnio ma problem z przebiciem się do pierwszego składu West Bromwich Albion, cieszy się dużym zaufaniem Jerzego Brzęczka. Popularny „Grosik” wystąpił w meczu z Finlandią w roli kapitana i nie zawiódł pokładanych w nich nadziei. Imponował szybkością, dryblingiem i – co najważniejsze – skutecznym wykończeniem. Polski pomocnik strzelił rywalom trzy bramki w pierwszej połowie, znacznie przyczyniając się do ostatecznego zwycięstwa 5:1. Grosicki tego dnia świętował 9. rocznicę ślubu z żoną Dominiką, a swojego ojca żywiołowo dopingowała córka, o czym świadczy nagranie udostępnione przez piłkarza.

„Moja księżniczka”

– Tata jesteś niewiarygodny, jestem z ciebie taka dumna – wykrzykiwała córka Kamila Grosickiego na filmiku nagranym przez żonę piłkarza. Widać na nim, jak dziewczynka wskazuje na wynik meczu, kiedy to Polacy podwyższyli prowadzenie na 3:0 po bramce „Grosika”. „Jestem strasznie wzruszony. Moja księżniczka” – skomentował skrzydłowy.

Przypomnijmy, podopieczni Jerzego Brzęczka trafiali wczoraj do bramki rywala pięciokrotnie. Oprócz Grosickiego na listę strzelców wpisali się także Krzysztof Piątek oraz Arkadiusz Milik, którzy zagrali od pierwszej minuty. Już w niedzielę biało-czerwonych czeka spotkanie z Włochami w Lidze Narodów, które będzie z pewnością o wiele poważniejszym sprawdzianem formy naszych reprezentantów.