French Open 2020. Iga Świątek nie zagra w finale debla

Iga Świątek w parze z Nicole Melichar w piątek zawalczyły o finał French Open w grze podwójnej. Ich rywalkami były Alexa Guarachi i Desirae Krawczyk. Już w pierwszym gemie Polka i Amerykanka miały okazję na breakpointa, ale ostatecznie ich rywalki utrzymały serwis. Do przełamania doszło w piątym gemie, który Melichar zakończyła celnym forhendem. Świątek i Amerykanka sukcesywnie budowały swoją przewagę i dzięki dobrej dyspozycji serwisowej oraz kolejnemu przełamaniu wyszły na prowadzenie 5:2.

Gdy wydawało się, że brakuje jedynie kropki nad i, aby cieszyć się ze zwycięstwa w pierwszym secie, losy meczu odwróciły się. Kilka nerwowych zagrań, łatwych błędów i niecelnych uderzeń spowodowało, że Alexa Guarachi i Desirae Krawczyk doprowadziły do wyrównania. Ostatecznie losy pierwszej partii rozegrały się w tie-breaku. Za sprawą kilku błędów pary polsko-amerykańskiej, Guarachi i Krawczyk wysunęły się na prowadzenie 4:0. Przeciwniczki Świątek i Melichar również „oddały” rywalkom kilka punktów za darmo. Doskonały serwis Świątek pozwolił niemal całkowicie odrobić straty do stanu 4:3. Ostatecznie jednak tie-break wygrały Guarachi i Krawczyk 7:5 i triumfowały w pierwszej partii 7:6.

French Open 2020. Walka o finał debla

Drugiego seta Polka i Amerykanka rozpoczęły pewnie, wygrywając gema przy własnym podaniu. Przeciwniczki odpowiedziały jednak tym samym, nie pozwalając Świątek i Melichar na zdobycie punktu. W trzecim gemie polsko-amerykańskiej parze udało się utrzymać podanie, mimo że ich rywalki miały szansę na breakpointa. Dzięki dobrej serii zagrań Świątek oraz złej ocenie lotu piłki przez Guarachi, polsko-amerykańskiej parze udało się wyjść na prowadzenie 3:1. Zwycięstwo w kolejnym gemie przypieczętowała polska tenisistka, wytrzymując wymianę z głębi kortu, a kolejne dwa - były czystą formalnością. Świątek i Melichar wygrały drugą partię 6:1.

Ostateczne starcie

Trzeci set to festiwal błędów i przełamań po obu stronach. Dwa pierwsze gemy wygrywały pary wprowadzające piłkę do gry, ale kolejne pięć padało łupem odbierających serwisy. W decydującej fazie seta gra stała się bardzo wyrównana. Jednak zawodniczki po obu stronach siatki wciąż popełniały błędy. Wyjątkowo zacięty był 8 gem trzeciej partii, w którym rozegrano 11 piłek. Iga Świątek przegrała długą wymianę z Guarachi, dzięki czemu stan w secie został wyrównany na 4:4, a polsko-amerykańska para straciła przewagę przełamania.

W kolejnym gemie zawodniczki wręcz wyszarpywały sobie kolejne punkty. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliły Guarachi i Krawczyk i to one cieszyły się z awansu do finału wielkoszlemowej imprezy. Tenisistki w walce o główną nagrodę zmierzą się z Timeą Babos i Kristiną Mladenovic.