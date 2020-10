Polacy grają z Włochami w Lidze Narodów. Gdzie można obejrzeć mecz?

Po imponującej wygranej z Finlandią polscy kibice mają rozbudzone apetyty. Nic dziwnego, ponieważ podopieczni Jerzego Brzęczka zaprezentowali szybki, a co najważniejsze skuteczny futbol. Niedzielny mecz z Włochami to jednak zupełnie inna bajka, a przeciwnik z pewnością tanio skóry nie sprzeda. Do podstawowej jedenastki biało-czerwonych wraca jednak Robert Lewandowski, który z pewnością będzie chciał postraszyć defensywę „Azzurri”.

Polska – Włochy. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja online ze spotkania

Mecz Polska – Włochy rozpocznie się o godz. 20:45 w Gdańsku. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP, TVP Sport i Polsat Sport oraz w serwisach ipla.tv oraz sport.tvp.pl.

Walka w Lidze Narodów

Tegoroczna edycja Ligi Narodów jest drugą w historii, a pierwsze mecze kadr narodowych obejrzeliśmy we wrześniu. Polacy najpierw przegrali 0:1 z Holandią, by później pokonać Bośnię i Hercegowinę 2:1. Tym samym biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w tabeli z identyczną liczbą punktów co „Pomarańczowi” oraz stratą jednego „oczka” do Włochów. Podopieczni Roberto Manciniego przewodzą stawce po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz skromnym zwycięstwie nad drużyną z ojczyzny tulipanów.