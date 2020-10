Polska kadra U-21 ma nowego trenera. Wiadomo, kto zastąpi Czesława Michniewicza

Od lipca 2017 roku polską reprezentację w piłce nożnej do lat 21 prowadził Czesław Michniewicz. Pod jego skrzydłami kadrowicze zakwalifikowali się m.in. do mistrzostw Europy, co było pierwszym tego typu wyczynem od 1994 roku. Sukcesy szkoleniowe Michniewicza nie pozostały niezauważone, przez co we wrześniu 50-latek został zaprezentowany jako trener Legii Warszawa. Tym samym stało się jasne, że jego przygoda z kadrą młodzieżową może wkrótce dobiec końca.

O zmianach na stanowisku selekcjonera reprezentacji U-21 poinformował w czwartek Polski Związek Piłki Nożnej. „Po spotkaniach reprezentacji Polski U-21 w październiku z Serbią (0:1) i Bułgarią (1:1) swoją pracę z drużyną zakończył trener Czesław Michniewicz. PZPN dziękuje mu za poświęcenie, osiągane z kadrą młodzieżową sukcesy i życzy powodzenia w dalszej karierze szkoleniowej” – czytamy w komunikacie. Michniewicza zastąpi Maciej Stolarczyk, który poprowadzi Biało-czerwonych już w meczu z Łotwą zaplanowanym na 17 listopada.

Kim jest Maciej Stolarczyk, nowy trener U-21?

Maciej Stolarczyk urodził się w 1972 roku w Słupsku. W tamtejszym Gryfie rozpoczął swoją karierę piłkarską, a w 1990 roku przeniósł się do Pogoni Szczecin. Na boiskach Ekstraklasy zadebiutował w 1994 roku. Wtedy też został również powołany do reprezentacji seniorskiej, dla której rozegrał w sumie osiem spotkań.

Stolarczyk grał nie tylko w Pogoni, ale również w Widzewie Łódź. Od 2002 do 2007 roku reprezentował barwy Wisły Kraków i to właśnie za sprawą występów dla „Białej Gwiazdy” jest kojarzony przez polskich kibiców. Razem z drużyną ze stolicy Małopolski zdobył trzy tytuły mistrza kraju. Karierę zakończył jednak w GKS-ie Bełchatów, dla którego rozegrał dwa sezony.

Koniec występów na boisku nie oznaczał, że Stolarczyk definitywnie rozstał się z piłką nożną. Już od 2009 roku pracował w Pogoni Szczecin, gdzie prowadził juniorów, był koordynatorem młodzieży, a później asystentem głównego trenera. Na ostatnim z wymienionych stanowisk pracował również w reprezentacji Polski do lat 20, którą później samodzielnie prowadził przez rok. Od 2018 do 2019 trenował Wisłę Kraków, z której został zwolniony po ośmiu porażkach z rzędu. W 2020 roku zdążył z kolei objąć kadrę do lat 19, następnie do lat 17, by ostatecznie przejąć stery nad reprezentacją U-21.