Iga Świątek wypoczywa po spektakularnej wygranej. Pokazała zdjęcia z urlopu

Na instagramowym profilu Igi Świątek w niedzielę pojawiły się dwa zdjęcia – jedno przedstawia ujęcie nadmorskiego krajobrazu, drugie – samą uśmiechniętą 19-latkę.

W rozmowie z Polsat Sport fizjoterapeuta Igi Świątek Maciej Ryszczuk poinformował, że 19-latka dołączy do wakacyjnego wyjazdu z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Wszystko zatem wskazuje na to, że tenisistka wypoczywa w towarzystwie sztabu szkoleniowego. Po wakacjach Świątek rozpocznie przygotowywania do przyszłorocznego Australian Open.