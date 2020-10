Ważny apel Roberta Lewandowskiego. „Bądźmy odpowiedzialni”

„Nośmy maseczki, bądźmy odpowiedzialni” – rozpoczął swój instagramowy wpis Robert Lewandowski. „Dbajmy o siebie, naszych najbliższych, ale i o wszystkich, których mijamy każdego dnia. Proszę, noście maseczki, przestrzegajcie wytycznych sanitarnych i zalecanego dystansu społecznego " – dodał. Kapitan polskiej reprezentacji wyraził również wiarę w to, że jeżeli każdy będzie zachowywał się odpowiedzialnie, to „uda się nam przetrwać ten czas” .

Minister zdrowia o maseczkach

O obowiązku zasłaniania ust i nosa mówił również Adam Niedzielski, który w poniedziałek pojawił się na konferencji prasowej. – Noszenie maseczek to wymóg podstawowy. Kto ich nie nosi generuje ryzyko dla siebie i innych i jest to naruszenie sfery bezpieczeństwa drugiego człowieka – wskazał minister zdrowia. Szef resortu polecił również obserwowanie liczby dziennych zachorowań. – To kwestia odpowiedzenia sobie samemu, czy gdy nie nosimy maseczki to zachowujemy się fair – podsumował.

Przypomnijmy, maseczki trzeba nosić m.in. w pojazdach komunikacji miejskiej, w sklepach, galeriach handlowych czy bankach, w kościołach, urzędach, a także kinach i teatrach. Od tego obowiązku jesteśmy zwolnieni chociażby podczas przebywania w lesie oraz w restauracjach i barach, ale dopiero po zajęciu miejsca przy stole.