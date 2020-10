Justyna Kowalczyk-Tekieli skrytykowała internautkę. „Jest pani zupełnym zerem”

– Polska zmierza do ortodoksji. Polki powoli przystosowuje się do jedynej słusznej roli inkubatorów. Nie wiem, jak można skazać kobietę na urodzenie martwego płodu? – dopytywała Justyna Kowalczyk-Tekieli w rozmowie ze Sport.pl. Jej komentarz do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odbił się szerokim echem, a uwagę zwrócił wpis jednej z internautek, który udostępniła była zawodniczka.

Internautka krytykuje, Kowalczyk-Tekieli odpowiada

Elżbieta Jarząbek oceniła, że Kowalczyk-Tekieli „całkiem się w tej główce pomieszało” . Nazwała ją również „egoistką”. „Myślisz, że jak ty usunęłaś żywą istotę boską to wszystkie muszą to robić? Tak to jest z Kasiniokami, którzy chcą być góralami. Kompleksy aż biją i emanują od ciebie i zarażają innych” – kontynuowała.

Utytułowana biegaczka narciarska udostępniła komentarz Jarząbek nazywając zawarte tam opinie „podłymi kłamstwami i pomówieniami” . Zapowiedziała również, że w wypadku braku przeprosin, złoży w poniedziałek zawiadomienie do prokuratury na „tę wstrętną zakłamaną osobę” . „Podłość podłością, ale na pomówienia są paragrafy. Jest pani zupełnym zerem” – dodała.

Internautka wkrótce przeprosiła za swój wpis dodając, że jest jej przykro. Zgodnie z zapowiedziami była zawodniczka zadeklarowała, że nie złoży zawiadomienia do prokuratury. Dopytywała jednak, dlaczego Jarząbek jest uprzedzona do osób urodzonych w Kasinie Wielkiej. „Jestem zdeklarowaną zagórzanką. Absolutnie nie mam zamiaru tego zmieniać. Mój Mąż jest niezwykle dumnym z pochodzenia gdańszczaninem. Mieszkamy pod Tatrami ze względu na świetnych przyjaciół i jedyne góry skaliste w Polsce. Mam wielką nadzieję, że kiedyś panią spotkam na żywo i wytłumaczę kilka spraw” – podsumowała.

