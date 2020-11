Wielki sukces pięknej trenerki. Zdobyła trzy złote medale podczas zawodów PP

W Nowym Dworze Mazowieckim kilka dni temu zorganizowano zawody Pucharu Polski IFBB PRO Poland. Niekwestionowaną zwyciężczynią rywalizacji okazała się Sabina Derda. Wygrała dwa razy w zawodach bikini fitness i raz w kwalifikacjach do karty pro NPC w kategorii wzrostowej do 166 cm. Tym samym zdobyła aż trzy złote medale.

Sabina Derda ze sportem jest związana od wielu lat. Obecnie pracuje jako trenerka personalna. – Co prawda w przeszłości patrzyłam na turnieje kulturystyczne z przymrużeniem oka, to jednocześnie nie miałam wtedy żadnego konkretnego celu treningowego. Uznałam, że udział w takich zawodach będzie świetnym motywatorem do ćwiczeń i możliwością sprawdzenia się. Zdecydowałam się na przygotowanie się do startu w kategorii bikini fitness – mówiła w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

„Swoją przyszłość widziałam jako pracownica zagranicznej placówki dyplomatycznej”

Opolanka przyznała, że nie myślała poważnie o karierze sportowej. – Swoją przyszłość widziałam jako pracownica zagranicznej placówki dyplomatycznej albo specjalista handlu międzynarodowego. Dlatego po maturze wybrałam studia na stosunkach międzynarodowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach – stwierdziła. Po zakończeniu studiów wróciła do Opola i zdecydowała się zdobyć uprawnienia instruktora fitness. Następnie przeniosłą się do Wrocławia, gdzie pracowała naraz w biurze oraz jako trenerka personalna. Gdy postanowiła wystartować w zawodach kulturystycznych, miała 34 lata. – Startowałam w Mistrzostwach Polski, bez wcześniejszej próby na zawodach dla debiutantów i debiutantek. Niektórzy pukali się w głowę. Zdobyłam tytuł Mistrzyni Polski federacji WBBF WFF. Dla mnie to był świetny prezent na 35. urodziny – zaznaczyła.

