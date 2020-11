Mecz o przyszłość Jerzego Brzęczka? Dzisiaj Polacy grają z Holandią

Blamaż z Włochami zirytował nie tylko piłkarzy, ale również kibiców. Sympatycy reprezentacji wprawdzie zarzucali zawodnikom brak zaangażowania i pomysłu na grę, ale krytyka skupiła się przede wszystkim na Jerzym Brzęczku. Selekcjoner nie ma ostatnio dobrej passy, a wymowne milczenie w trakcie pomeczowego wywiadu w wykonaniu Roberta Lewandowskiego tylko utwierdziło fanów w przekonaniu, że trener traci poparcie także w szatni.

Teoretycznie Brzęczek może jednak liczyć na pełne wsparcie Zbigniewa Bońka, który niejednokrotnie bronił selekcjonera. Jeśli jednak Biało-czerwoni przegrają z Holandią i wykażą przy tym podobny brak zmysłu taktycznego co w niedzielnym starciu, to dotychczas pewna pozycja selekcjonera może poważnie się zachwiać. Biorąc pod uwagę fakt, że w marcu przyszłego roku zaczynamy eliminacje do mundialu, a w czerwcu zaczniemy walkę na Euro, to najbliższe dni mogą być ostatnią szansą na zmianę na ławce szkoleniowej.

Polska – Holandia. Kto zagra?

Pokonanie Holendrów przy jednoczesnej, mało prawdopodobnej porażce Włochów z Bośnią i Hercegowiną dałoby nam wygraną w grupie Ligi Narodów i awans do turnieju finałowego. Piłkarze powinni jednak skupić się przede wszystkim na pokazaniu z dobrej strony przed trenerem i kibicami, a dla niektórych zawodników będzie to ostatnia szansa na walkę o miejsce w kadrze.

Przeciwko Oranje powinien zagrać Robert Lewandowski, który najwyraźniej zaleczył już uraz mięśniowy, jakiego nabawił się w spotkaniu z Włochami. Między słupkami stanie Łukasz Fabiański, a w obronie prawdopodobnie zobaczymy Bartosza Bereszyńskiego, Kamila Glika, Jana Bednarka i Tomasza Kędziorę. Niewykluczone, że szansę od pierwszych minut dostaną Kamil Grosicki i Mateusz Klich, a linię pomocy uzupełnią Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński oraz Sebastian Szymański.

W Chorzowie nie zagra kontuzjowany Virgil van Dijk, który jest uznawany za jednego z najlepszych stoperów na świecie. Możemy spodziewać się za to występów takich gwiazd futbolu jak Donny Van de Beek, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong czy Memphis Depay, przez co to zawodnicy Oranje będą faworytami środowego starcia.

Polska – Holandia. Gdzie można obejrzeć mecz?

Początek meczu Polska – Holandia w środę 18 listopada o godz. 20:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Rywalizację obu drużyn będzie można śledzić także w serwisach sport.tvp.pl oraz ipla.tv.

