Najman dożywotnio zdyskwalifikowany. „Jedyne, co Fame MMA może mi zawiesić, to pranie w suszarni”

– Duża część kibiców nie wie, że w tygodniu przed walką reguły wobec mnie zostały złamane w sposób łajdacki i to kilkukrotnie. Jeśli ktoś mi zarzuca, że złamałem reguły, pragnę odpowiedzieć – ja tylko odpowiedziałem na złamanie reguł życiowych, których się nie łamie. Faktycznie swojego wielkiego wroga obaliłem, uderzyłem w parterze, a następnie zastosowałem techniki nożne. To prawda, to była walka na pięści i zrobiłem to wbrew regułom walki na pięści – tłumaczył Marcin Najman na antenie Telewizji Republika. Zwracając się do swojego rywala stwierdził, że ktoś, kto nie przestrzegał reguł przed walką, nie może dzisiaj udawać poszkodowanego. – Mnie też nerwy w pewnym momencie puściły – powiedział.



Najman: Czym jest więcej awantury na konferencjach, tym dla organizacji lepiej

Komentując decyzję władz federacji Fame MMA, która go dożywotnio zdyskwalifikowała, Marcin Najman stwierdził, że jest to kompletna bzdura. – To oświadczenie miało dodać organizacji animuszu, pozycji. Mój kontrakt kończył się w dniu walki, schodząc po walce byłem wolnym zawodnikiem. Mówienie o tym, że zostałem zdyskwalifikowany czy dożywotnio zawieszony również zakrawa o kontynuację tego cyrku. Jedyne, co Fame MMA może zawiesić jeśli chodzi o mnie, to pranie w mojej suszarni. Przecież nikt tego nie ukrywa, że czym jest więcej awantury na konferencjach, tym dla organizacji lepiej. Na tym to wszystko bazuje – tłumaczył.



Najman: Kościół i to krzyż zawsze pozwolił nam się jednoczyć w naszym państwie

Marcin Najman mówił także o swoich poglądach. – Nie można też zapomnieć o tym że to Kościół i to krzyż zawsze pozwolił nam się jednoczyć w naszym państwie, gdy to państwo było pod zaborami, gdy mieliśmy czasy komuny. Nie chodzi o to, że uważam że trzeba bronić całego Kościoła – uważam, że jeśli w Kościele jest pedofilia, patologia, trzeba to gorącym żelazem wypalać i nie można nic zamieść pod dywan. Oczywiście, bardzo jasno określiłem się za tym, że jestem za obroną dzieci nienarodzonych, określiłem się, że stanę, jeśli będzie trzeba będę bronić atakowanych świątyń – dodał.

Skandal na gali Fame MMA 8



W trakcie sobotniej walki Marcina Najmana z Don Kasjo na gali Fame MMA 8 doszło do skandalu. Choć według regulaminu pojedynek powinien się odbywać na zasadach walki bokserskiej, Marcin Najman rzucił się na rywala i powalił go na ziemię. Sędzia przerwał walkę i upomniał go. Chwilę później starcie zostało ostatecznie zakończone, ponieważ bokser kopnął Don Kasjo. Przeciwnicy zaczęli się obrażać, a emocje były tak duże, że musiała interweniować ochrona.

twitter

Najman – Don Kasjo. Dożywotnia dyskwalifikacja i zawiadomienie do prokuratury

Walkę skomentowała także federacja Fame MMA. W oświadczeniu przekazano, że wobec Marcina Najmana zastosowana zostanie najsurowsza z możliwych kar polegających na dożywotniej dyskwalifikacji z jakiejkolwiek aktywności związanej z federacją Fame MMA. „W związku z nieakceptowalnym, niesportowym zachowaniem oraz rażącym naruszeniem zapisów umowy, federacja podjęła decyzję o podjęciu kroków prawnych, polegających na rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym wyżej wskazanej umowy z wyłącznej winy Marcina Najmana, co w konsekwencji doprowadzi do niewypłacenia całości honorarium” – poinformowano w komunikacie. Część wynagrodzenia trafi na konto Kasjusza Życińskiego, a pozostałe środki trafią do Polskiego Związku MMA i mają zostać przekazane na wsparcie młodych talentów.

Problemy będzie miał też trener Marcina Najmana – Damian Herczyk, który po walce zaatakował Życińskiego. Federacja Fame MMA nie tylko go dożywotnio zdyskwalifikowała, ale również zapowiedziała skierowanie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

facebookCzytaj też:

Zawodnik Fame MMA i komentator TVP Info. Marcin Najman bohaterem MEMÓW