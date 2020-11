Nie żyje Diego Maradona. Legenda futbolu miała 60 lat

Diego Maradona trafił do szpitala na początku listopada. Początkowo podawano, że nie jest to nic poważnego. Leopoldo Luque, neurochirurg, który zajmował się piłkarzem podkreślił, że Argentyńczyk nie chorował na COVID-19, jego pobyt w placówce nie był również związany z powrotem do uzależnień. Przeprowadzone później badania wykazały jednak, że stan zdrowia legendy futbolu jest poważny. Lekarze zdiagnozowali u niego krwiaka podtwardówkowego, najczęściej powstającego w wyniku poważnego urazu. Może on także się pojawić u osób uzależnionych od używek, a jak wiadomo piłkarz od nich w swoim życiu nie stronił. Maradona musiał poddać się operacji usunięcia krwiaka, która miała przebiec zgodnie z planem. W połowie listopada na własne życzenie wypisał się ze szpitala.

Argentyński portal Clarins, hiszpańska Marca oraz CNN Brasil poinformowały w środę 25 listopada o śmierci piłkarza. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że przyczyną śmierci legendy futbolu był zawał serca, którego doznał w domu w meksykańskim mieście Tigres.

Diego Maradona - kim był?

Diego Maradona był niekwestionowaną gwiazdą futbolu. Został wybrany najlepszym zawodnikiem XX wieku, uzyskując 53 proc. głosów w sondzie na oficjalnej stronie FIFA. Z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata w 1986, wicemistrzostwo na mundialu w 1990 i mistrzostwo na mistrzostwach świata juniorów w 1979. To właśnie na mundialu zagrał historyczny mecz. Strzelił w nim dwa gole: pierwszego ręką, który nazwany został "Ręką Boga". Drugiego po nieprawdopodobnym rajdzie, który rozpoczął na własnej połowie.

W kadrze rozegrał 91 meczów, w których strzelił 34 gole. Najważniejsze trofea na poziomie klubowym zdobył grając w SSC Napoli, z którym zdobył Puchar UEFA oraz jedyne dwa tytuły mistrza Włoch w historii drużyny. Od 2008 do 2010 był selekcjonerem seniorskiej reprezentacji Argentyny, z którą wywalczył awans do Mistrzostw Świata 2010 w RPA, a w turnieju finałowym awansował do ćwierćfinału. Ostatnio był trenerem argentyńskiego Gimnasia de La Plata.

