Mike Tyson wraca na ring! Jego przeciwnikiem sam Roy Jones Junior

Walka oldbojów czy starcie mistrzów? Przed samym pojedynkiem trudno przewidywać, co może nas czekać podczas pojedynku w Staples Center. Możemy być jednak pewni, że będzie o nim mówił cały świat. W końcu nieczęsto zdarza się, by ze sportowej emerytury wracało dwóch tak utytułowanych zawodników, w dodatku po to, by być się z równie cenionym pięściarzem.

Tyson vs Jones Jr. 54-latek z 51-latkiem

Mike Tyson ma obecnie 54 lata, a swój pierwszy tytuł zdobywał jeszcze w 1986 roku, kiedy jako 20-latek pokonał Trevora Berbicka. Ostatnią profesjonalną walkę stoczył w 2005 roku, ale w wywiadach przed starciem chwalił się, że schudł ponad 50 kilogramów i jest w świetnej formie. Roy Jones Junior ma 51 lat, a ostatni raz w ringu widzieliśmy go w 2018 roku. W trakcie wspaniałej kariery zdobywał mistrzostwo świata w wadze średniej, superśredniej, półśredniej oraz ciężkiej.

Gala bokserska w Staples Center

Rekord Tysona to 50 walk wygranych, z czego 44 przez KO i tylko 6 porażek. Jones Jr. wygrał 66 starć, 47 prze KO, a przegrywał 9-krotnie. Pojedynek składać się będzie z ośmiu rund po dwie minuty. Zawodnicy powalczą w cięższych, 12-uncjowych rękawicach. Tyson za walkę zgarnie 10 milionów dolarów, Roy Jones Jr. 3 miliony. Ten pierwszy już zapowiedział, że swoją gażę odda organizacjom charytatywnym. Podczas gali odbędą się także walki pomiędzy Badou Jackiem i niepokonanym Blake'em McKernanem. W ringu stanie też youtuber Jake Paul, którego przeciwnikiem będzie były koszykarz NBA Nate Robinson.

