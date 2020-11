Dramatyczny wypadek w Formule 1. Samochód rozerwał się na pół i stanął w płomieniach

Dramatyczny wypadek podczas Grand Prix Bahrajnu. Bolid Haasa uderzył w barierę ochronną, rozerwał się na pół i stanął w płomieniach. Romain Grosjean został przewieziony do szpitala.

Na pierwszym okrążeniu wyścigu o Grand Prix Bahrajnu na końcu stawki doszło do zderzenia Romana Grosjeana i Daniła Kvyata. W efekcie zderzenia Francuz stracił panowanie nad swoim bolidem i z ogromną siłą uderzył w barierę na skraju toru. Uderzenie było tak mocne, że bolid został rozerwany na pół. Doszło do przerwania baku, który ze względu na to, że był to sam początek toru, był pełny paliwa. Doszło do wybuchu.

Wypadek w Formule 1. Romain Grosjean w szpitalu

Jak twierdzą eksperci, zadziałały jednak wszystkie systemy bezpieczeństwa wdrożone w Formule 1. Kierowca wydostał się o własnych siłach z samochodu i od razu był w rękach lekarzy. Zgodnie z procedurami, obowiązującymi w F1, na pierwszym okrążeniu, za kierowcami porusza się samochód medyczny. W większości wyścigów nie jest potrzebny. Dziś był. Kierowca natychmiast został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

Jak wynika z pierwszych informacji Francuz ma lekkie poparzenia i uszkodzone żebra.

