Córka Adama Małysza wychodzi za mąż. Skoczek opowiedział o przyszłym zięciu

Adam Małysz w czerwcu 1997 roku poślubił Izabelę Polok, a w październiku tego samego roku na świat przyszła ich córka Karolina. Wkrótce rodzina skoczka powiększy się o zięcia, ponieważ 23-letnia dzisiaj kobieta planuje stanąć na ślubnym kobiercu. – Są parą od siedmiu lat, w ubiegłym roku zaręczyli się. Będzie ślub! Ale data nie została jeszcze ustalona – zdradził sportowiec w rozmowie z magazynem „Świat i Ludzie”.

Karolina Małysz wychodzi za mąż. Kim jest narzeczony córki skoczka?

Okazuje się, że przyszli teściowie mają dobre relacje z wybrankiem córki. – Fajny z niego chłopak, z żoną go bardzo lubimy – przyznał Małysz. Narzeczonym 23-latki jest Kamil Czyż, który pochodzi z Wisły. Interesuje się wyścigami motocyklowymi, regularnie startuje w różnego rodzaju zawodach. Rywalizuje również na quadach, a miłość do tego typu sportów to coś, co łączy go z przyszłym teściem.

Przypomnijmy, Małysz po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego próbował swoich sił jako kierowca rajdowy, startując m.in. w prestiżowym Rajdzie Dakar.

