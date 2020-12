Eliminacje do MŚ, Polska poznała rywali. Krótki komentarz Bońka

W poniedziałek 7 grudnia przed godz. 19:00 stało się jasne, z kim zmierzą się Polacy w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022 w piłce nożnej w Katarze. Biało-Czerwoni zagrają z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą oraz San Marino.

MŚ 2022. Komentarze po losowaniu grup eliminacyjnych

Losowanie wzbudziło duże emocje, a media społecznościowe zalała fala komentarzy dziennikarzy sportowych oraz innych pasjonatów piłki nożnej. „Grupa, z której można wyjść, ale też dostać kilka prawych i podbródkowych z rywalami, którzy na papierze wyglądają jak sparingpartnerzy, z którymi fajnie sobie poprawić humory, bilans walk i nastrzelać aż miło” – napisał Mateusz Ligęza z Polskiego Radia. „Awans pewny, jesteśmy faworytem” – komentował Dariusz Dobek, dziennikarz związany z Onetem.

twittertwitter

Zbigniew Boniek opublikował krótki tweet, w którym zwrócił uwagę, na jednego z przeciwników Polski na drodze do Mistrzostw Świata. „Welcome England” – napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. „Poza Anglią nie ma z kim przegrać. Pytanie, czy trener Brzęczek jest w stanie wymyślić coś konstruktywnego na rywalizację z Brytyjczykami? Pytanie istotne i trudne. Bo biorąc pod uwagę to, co było dotychczas odpowiedź musiałaby być negatywna” – analizował z kolei Adam Godlewski.

twittertwitterCzytaj też:

Polacy poznali rywali na eliminacje do Mistrzostw Świata 2022! Rozlosowano grupy