Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem na świecie! Prestiżowa nagroda dla Polaka

To nie mogło skończyć się inaczej. Robert Lewandowski został uznany za najlepszego piłkarza na świecie w plebiscycie The Best FIFA Football Awards 2020. Tym samym Polak otrzymał najbardziej prestiżową nagrodą z wręczanych w tym roku, ponieważ magazyn „France Football” ze względu na pandemię koronawirusa po raz pierwszy w historii zrezygnował z przyznania Złotej Piłki. Co więcej, kapitan naszej narodowej kadry został wybrany także do najlepszej jedenastki roku.

Polak odbierając nagrodę podziękował swoim kolegom z klubu i reprezentacji. – To jest wielki dzień, zarówno dla mnie, jak i moich kolegów z drużyny. Chcę im podziękować, a także moim trenerom – podkreślił.

The Best FIFA Football Awards 2020. Na czym polega plebiscyt?

Organizatorzy plebiscytu uwzględnili głosy czterech środowisk: kapitanów drużyn, selekcjonerów reprezentacji, dziennikarzy ze wszystkich krajów członkowskich FIFA oraz internautów. Głos z każdej kategorii wnosił 25 proc. do ogólnego wyniku, a biorący udział w wybieraniu najlepszego piłkarza brali pod uwagę nie tak jak dotychczas cały sezon, a czas od 20 lipca 2019 do 7 października 2020 roku.

We wspomnianym okresie kapitan polskiej reprezentacji zdobył 64 bramki oraz odnotował 15 asyst. Z Bayernem Monachium wygrał także Bundesligę, Ligę Mistrzów oraz Puchar Niemiec, zostając królem strzelców wszystkich wspomnianych rozgrywek. Tym samym stało się jasne, że to Polak jest faworytem do wygrania plebiscytu. Wyróżnienie jest o tyle istotne, że dotychczasowe edycje imprezy oraz głosowanie „France Football” zdominowali Cristiano Ronaldo i Leo Messi, którzy w 2020 roku musieli uznać wyższość Lewandowskiego.

Wyróżnieni w pozostałych kategoriach:

Najlepszy bramkarz – Manuel Neuer (Niemcy/Bayern Monachium)

Najlepsza bramkarka – Sarah Bouhaddi (Francja/Olympique Lyon)

Najpiękniejsza bramka – Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

Najlepszy trener w piłce kobiecej – Sarina Wiegman (Holandia/reprezentacja Holandii)

Najlepszy trener w piłce męskeij – Juergen Klopp (Niemcy/Liverpool)

Nagroda FIFA Fair Play – Mattia Agnese (Włochy)

Najlepsza piłkarka – Lucy Bronze (Anglia/Olympique Lyon, Manchester City)

Poprzednie edycje The Best FIFA Football Awards 2020

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej wręcza swoje nagrody od 2016 roku, kiedy to zrezygnowano ze współorganizowania Złotej Piłki razem z „France Football”. W tym czasie dwukrotnie po statuetkę sięgał Cristiano Ronaldo, który w pozostałych edycjach był drugi i trzeci. W 2018 roku wygrał Luka Modric, a w ubiegłym Leo Messi. Poza wspomnianymi zawodnikami w najlepszej trójce piłkarzy uwzględniano jeszcze Antoine'a Griezmanna, Neymara, Mohameda Salaha oraz Virgila van Dijka.

