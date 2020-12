Robert Lewandowski skrytykowany przez Marcina Najmana. Dlaczego?

Robert Lewandowski podczas odebrania nagrody wygłosił przemówienie w języku niemieckim, co nie spodobało się Marcinowi Nejmanowi. „Wielkie gratulacje dla Roberta Lewandowskiego! Należało mu się to zwycięstwo! Teraz trzymam kciuki by przy odbiorze kolejnej nagrody, przemówienie zrobił po Polsku” – napisał w mediach społecznościowych pięściarz.

Internauci w odpowiedzi na wpis Nejmana, zaczęli zwracać uwagę na to, że pewnie nie oglądał on gali, ponieważ gdyby tak było, wiedziałby, że prezydent FIFA poprosił Lewandowskiego o mówienie po niemiecku. „Fakt, wielu piłkarzy mówiło w swoich ojczystych językach, jednak należą one do tej grupy języków, którymi posługuje się większość ludzi na ziemi” – napisał jeden z internautów. „Jakbyś obejrzał całość, to widziałbyś, że powiedział też kilka słów po polsku” – dodał kolejny.

Inni z kolei wytknęli byłemu pięściarzowi nieznajomość zasad pisowni. „Ty, patriota... »po polsku«. Patriotyzm powinien się między innymi wyrażać szacunkiem do języka” – czytamy.

The Best FIFA Football Awards 2020. Na czym polega plebiscyt?

Organizatorzy plebiscytu uwzględnili głosy czterech środowisk: kapitanów drużyn, selekcjonerów reprezentacji, dziennikarzy ze wszystkich krajów członkowskich FIFA oraz internautów. Głos z każdej kategorii wnosił 25 proc. do ogólnego wyniku, a biorący udział w wybieraniu najlepszego piłkarza brali pod uwagę nie tak jak dotychczas cały sezon, a czas od 20 lipca 2019 do 7 października 2020 roku.

We wspomnianym okresie kapitan polskiej reprezentacji zdobył 64 bramki oraz odnotował 15 asyst. Z Bayernem Monachium wygrał także Bundesligę, Ligę Mistrzów oraz Puchar Niemiec, zostając królem strzelców wszystkich wspomnianych rozgrywek. Tym samym stało się jasne, że to Polak jest faworytem do wygrania plebiscytu. Wyróżnienie jest o tyle istotne, że dotychczasowe edycje imprezy oraz głosowanie „France Football” zdominowali Cristiano Ronaldo i Leo Messi, którzy w 2020 roku musieli uznać wyższość Lewandowskiego.

