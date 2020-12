Wielka bójka w oktagonie. Do klatki wskoczyło co najmniej dwadzieścia osób

Gala AMC Fight Nights Global: Winter Cup odbywała się w Moskwie w Wigilię, 25 grudnia. W ramach zaaranżowanego spotkania byłych przeciwników do oktagonu weszli Władimir Miniejew i Magomied Ismaiłow. Panowie bili się już wcześniej, jednak tamto starcie zakończyli remisem. Tym razem mieli tylko poprzerzucać się „uprzejmościami” przez mikrofon. Skończyło się tym, co zobaczyć możecie na poniższym nagraniu.

instagram

Najman komentuje bijatykę w Moskwie

Wideo z burdy w klatce na swoim koncie na Instagramie zamieścił Marcin Najman. Nawiązał do własnej sytuacji i napisał: „No to teraz mają przechlapane, bo Fame [MMA] zawiesi ich dożywotnio”. Odnosił się do walki z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim. Wtedy to zamiast ograniczyć się do starcia bokserskiego, jak było umówione, Najman zaczął kopać swojego oponenta, za co został wykluczony.

Miniejew vs Ismaiłow

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się walka pomiędzy Miniejewem i Ismaiłowem. Wydaje się jednak przesądzone, że do takiego starcia dojdzie. Zwłaszcza teraz, po zapewnieniu sobie przez obu panów rozgłosu na cały świat.

Czytaj też:

Niebieska kurtka Marcina Najmana robi solową karierę. To dopiero real-time marketing!