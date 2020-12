Cristiano Ronaldo złości się na syna. „Czasami pije Coca-Colę”

W trakcie gali Globe Soccer Awards statuetkę dla najlepszego piłkarza roku przyznano Robertowi Lewandowskiemu. Za najlepszego piłkarza XXI wieku uznano z kolei Cristiano Ronaldo, który w trakcie konferencji prasowej był pytany o swojego 10-letniego syna, który gra w juniorach Juventusu Turyn i już teraz określany jest mianem dużego talentu.

Cristiano Ronaldo o synu: Czasami pije Coca-Colę

Portugalczyk został zapytany przez dziennikarza czy jego syn ma już niezbędne atrybuty do bycia w przyszłości profesjonalnym piłkarzem grającym na najwyższym poziomie. – Jeszcze nie – szczerze odparł były zawodnik Realu Madryt i Manchesteru Turyn. – Czasami pije Coca-Colę i Fantę, przez co się na niego wkurzam. Walczę z nim, kiedy je frytki i wszystko inne. Wie, że mi się to nie podoba – dodał sportowiec, który dużą wagę przywiązuje do zdrowego odżywiania.

Zdaniem Ronaldo jego syn jest jednak szybki i dobrze prowadzi piłkę. – Ale powtarzam mu za każdym razem, że przed nim dużo poświęceń i ciężkiej pracy – zdradził zawodnik „Starej Damy”. – Czasami, gdy jesteśmy w domu, mówię: „Idź na bieżnię trochę pobiegać” . A po bieżni mówię: „Teraz idź do zimnej wody, żeby się zregenerować i móc trenować jutro” . A on na to: „Tato, woda jest tak zimna, że nie chcę tego robić” – opowiadał portugalski gwiazdor.

Piłkarz przyznał jednak, że jego syn ma dopiero 10 lat, a on nie zamierza naciskać, żeby ten został piłkarzem. – Chcę tego, ale on będzie tym, kim zechce. Jeśli chce być lekarzem to chcę, żeby po prostu myślał: „Muszę być najlepszy” – dodał.

Czytaj też:

Robert Lewandowski krytykowany przez niemieckie media. „Podróż przez pół świata”