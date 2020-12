Dawid Kubacki został ojcem! Zdradzono imię dziecka

O narodzinach dziecka Dawida Kubackiego poinformował portal 24tp.pl. Z doniesień serwisu wynika, że córka skoczka przyszła na świat w szpitalu w Nowym Targu, a jej rodzice wybrali imię Zuzanna. Nie wiadomo jednak, czy zawodnik otrzymał już tę radosną wiadomość, która mogłaby go nieco zdekoncentrować przed startem w konkursie organizowanym w Oberstdorfie.

Dawid Kubacki o końcówce roku: W tym okresie zostanę tatą

Przypomnijmy, ubiegłorocznego Turnieju Czterech Skoczni już w październiku zdradził, że jego rodzina się powiększy. – Dobrze by było, żeby końcówka roku, w okolicach Świąt, była luźniejsza. W tym okresie zostanę tatą i fajnie by było być w tym czasie w domu (...) Zostało jeszcze troszkę czasu do rozwiązania. Modlę się tylko, by wszystko było w porządku. Póki co wszystko na to wskazuje – powiedział w rozmowie z portalem skijumping.pl.

– Oczekuję w takiej lekkiej niepewności, bo nie wiemy, co się będzie działo, co będzie ze szpitalami. Jest dużo tych niepewności, ale wierzę, że wszystko pójdzie po naszej myśli – dodał.

