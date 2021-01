Zmarł Gerry Marsden. To on śpiewał najsłynniejszą piłkarską piosenkę na świecie

Garry Marsden zmarł w niedzielę 3 stycznia w wieku 78 lat po krótkiej chorobie spowodowanej infekcją serca. Jego rodzina przekazała, że śmierć nie miała związku z koronawirusem. Muzyk był wokalistą grupy Gerry and the Pacemakers, która zaczynała karierę w Liverpoolu. Był to pierwszy w historii zespół, którego pierwsze trzy single – „How Do You Do It?”, „I Like It i” „You'll Never Walk Alone” wydane w 1963 roku trafiły na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów.

Ten ostatni, który jest przeróbką piosenki z musicalu „Carousel”, przyniósł grupie ogromną popularność. Wersja Marsdena zyskała status kultowej i przez wielu jest uważana za najważniejszy i najbardziej rozpoznawalny utwór w historii futbolu. Stał się hymnem Liverpool FC, ale uwielbiają go również kibice szkockiego Celticu oraz Borussii Dortmund. „You'll Never Walk Alone” („Nigdy nie będziesz szedł sam”) to również oficjalne motto angielskiej drużyny, które można znaleźć m.in. na klubowych szalikach. – Kibice przyjęli "You'll Never Walk Alone", gdy tylko piosenka znalazła się na szczycie listy przebojów w 1963 roku. Pamiętam, że przychodząc na Anfield przed każdym meczem grano wszystkie utwory od 10. do 1. miejsca. Byłem na meczu i fani zaczęli go wtedy śpiewać – opowiadał Marsden w wywiadzie w 2003 roku.

twitter

Zmarłego muzyka pożegnali m.in. przedstawiciele Liverpool FC. „Z tak wielkim smutkiem usłyszeliśmy o odejściu Gerry'ego Marsdena. Słowa Gerry'ego będą z nami żyć wiecznie. Nigdy nie będziesz szedł sam” – napisano w mediach społecznościowych.

twitterCzytaj też:

Lodowisko w ramach kwiaciarni. Niedzielski: Nie wiem, gdzie są granice abstrakcji