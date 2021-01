Ojciec Kamila Stocha w szczerych słowach o swoim synu. Jak zaczynał?

Bronisław Stoch, ojciec Kamila Stocha wspomniał w rozmowie z TVN24, że jego syn od dziecka wykazywał się ogromnym talentem do sportu, zaś wpływ na jego przyszłe sukcesy miało to, iż nikt nie wywierał na nim we wczesnym okresie niepotrzebnej presji.

– Jak tylko zaczął skakać na zawodach w Zakopanem, to zaczął wygrywać te konkursy, ale przyznam szczerze, że nie pojawiały mi się wtedy myśli, które aż tak wybiegałyby w przód i nakazywały mi wyznaczać mu bardzo wysokie cele. Wiedziałem, że póki zabawa trwa, póty jest chęć uczestniczenia w tej zabawie i frajda z tego, co robi. Jeżeli nasyca się daną aktywność naprawdę mocnymi ambicjami, to w tym momencie można „spalić”, zablokować ten postęp i zaprzepaścić talent. I wiele talentów tak zaprzepaszczono – powiedział Bronisław Stoch, psycholog, ojciec Kamila Stocha.

Kubacki największym rywalem Stocha na finiszu?

Kamil Stoch zajął pierwsze, a Dawid Kubacki trzecie miejsce w niedzielnym (3 stycznia) konkursie Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Innsbrucku. Dzięki dużo słabszym próbom największych rywali, Norwega Halvora Egnera Graneruda i Niemca Karla Geigera, w klasyfikacji generalnej TCS prowadzi Stoch, który o nieco ponad 15 punktów wyprzedza Kubackiego. Czy to oznacza, że w Bischofshofen to właśnie między Polakami rozstrzygnie się walka o triumf w klasyfikacji generalnej tego prestiżowego cyklu? – Nie dmuchajcie tego balonu. Między sobą możecie rozmawiać, możecie gdybać i sobie spekulować, ale uważam, że nam to jest totalnie niepotrzebne. Ważne, że każdy z nas oddaje skoki na najwyższym poziomie – zaapelował w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu Kamil Stoch.

O której oglądać konkurs w Bischofshofen?

Konkurs indywidualny w Bischofshofen rozpocznie się 6 stycznia o 16:45. Transmisję z zawodów tradycyjnie przeprowadzi Eurosport oraz TVP Sport.

