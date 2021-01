Robert Lewandowski zwycięzcą 86. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski

Choć pandemia położyła się cieniem także na świecie sportu, nie ulega wątpliwości, że miniony rok dostarczył kibicom Biało-Czerwonych wielu emocji. Zdaniem czytelników „Przeglądu Sportowego” na miano najlepszego sportowca roku 2020 zasłużył Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski i gwiazda Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski: Warto marzyć

„Lewy” podziękował za nagrodę przyznaną mu w trudnym dla sportowców roku. Jak podkreślił, dla niego samego rok 2020 był „wspaniały i niesamowity” . – Ale zdaję sobie sprawę, że oczekiwania rosną razem z każdym zwycięstwem, pucharem. Myślę, ze każdy sportowiec o tym wie. Wejść na szczyt jest łatwiej, utrzymać się – trudno – mówił najlepszy sportowiec w Polsce. Wspomniał, że w spełnianiu sportowych marzeń od początku wspierali go rodzice.

– Żałuję, że mój tata nigdy nie mógł zobaczyć mojego meczu na żywo. To dla chłopaka, który dorasta, trudny czas. Ale wiedziałem, ze nie mogę się poddać. Talent to tylko odrobina, ciężka praca jest drogą do sukcesu – mówił „Lewy” . Wspominając kolejne szczeble swojej kariery, dziękował także żonie, Annie, która wspierała go w rozwoju.

– Zdawałem sobie sprawę, że warto marzyć. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, ile masz talentu, ważne jest, żeby wiedzieć, dokąd chcesz dojść – mówił Lewandowski. Jak przyznał, on sam obrał drogę, która nie była oczywista. Podziękował przy okazji kibicom, którzy go wspierali przez całą karierę.

Oto finałowa dziesiątka najlepszych sportowców w Polsce:

Robert Lewandowski (piłka nożna) Iga Świątek (tenis) Kamil Stoch (skoki narciarskie) Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe) Bartosz Zmarzlik Natalia Maliszewska (short-track) Jan Błachowicz (MMA) Wilfredo Leon (siatkówka) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

Gala Mistrzów Sportu

Ze względu na pandemię, tegoroczna Gala Mistrzów Sportu odbyła się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ograniczono liczbę gości i zrezygnowano z tradycyjnego Balu Mistrzów Sportu. Wszyscy uczestnicy zostali poddani testom na COVID-19. W trakcie gali zachowywane były odpowiednie odstępy, a wręczający pozostawiali statuetkę dla laureatów na pulpicie.

