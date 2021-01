Jest kalendarz Formuły 1 na 2021. Sezon nie zacznie się w Australii

Formuła 1 ujawniła poprawiony kalendarz na sezon 2021. Harmonogram F1 zachowuje rekordowe 23 wyścigi, ale sezon 2021 rozpocznie się teraz tydzień później Grand Prix Bahrajnu 28 marca. Grand Prix Australii, które zwykle otwiera sezon, będzie miało miejsce w innym terminie.

Grand Prix Chin niepewne

Ze względu na obowiązujące ograniczenia w podróżowaniu Grand Prix Chin 2021 nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, a Imola wróci do kalendarza F1 w przeznaczonym na to czasie. Trwają rozmowy z promotorem i władzami w Chinach, z możliwością przesunięcia wyścigu na późniejszą część sezonu, jeśli to okaże się to możliwe.

F1. Sezon zacznie się w Bahrajnie

Zaktualizowany kalendarz wyścigów 2021 F1 wygląda teraz następująco:

28 marca - Bahrajn (Sakhir)



18 kwietnia - Włochy (Imola, jeśli wyścig zostanie zatwierdzony przez World Motor Sport Council)



2 maja - TBC



9 maja - Hiszpania (Barcelona)



23 maja - Monako (Monako)



6 czerwca - Azerbejdżan (Baku)



13 czerwca - Kanada (Montreal)



27 czerwca - Francja (Le Castellet)



4 lipca - Austria (Spielberg)



18 lipca - Wielka Brytania (Silverstone)



1 sierpnia - Węgry (Budapeszt)



29 sierpnia - Belgia (Spa)



5 września - Holandia (Zandvoort)



12 września - Włochy (Monza)



26 września - Rosja (Soczi)



3 października - Singapur (Singapur)



10 października - Japonia (Suzuka)



24 października - USA (Austin)



31 października - Meksyk (Mexico City)



7 listopada - Brazylia (Sao Paulo)



21 listopada - Australia (Melbourne, jeśli wyścig zostanie zatwierdzony przez World Motor Sport Council)



5 grudnia - Arabia Saudyjska (Jeddah, jeśli tor otrzyma homologację)



12 grudnia - Abu Zabi (wyspa Yas)

