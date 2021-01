Granerud nie zostanie mistrzem Norwegii. „Przeczuwałem, że tak może być”

Obecne przepisy nakazują dziesięciodniową kwarantannę każdemu, kto wraca do Norwegii z zagranicy. Oznacza to, że zawodnicy wracający z Zakopanego, gdzie ostatni konkurs zaplanowano na 17 stycznia, aż do 27 stycznia podlegaliby izolacji. Tym samym stało się jasne, że w zaplanowanych na 21 stycznia mistrzostwach Norwegii nie wystartują czołowi zawodnicy Pucharu świata, którzy wybierają się do stolicy polskich Tatr.

Halvor Egner Granerud nie wystartuje w mistrzostwach Norwegii

Jak podaje NRK, władze tamtejszego związku narciarskiego próbowały uzyskać dla skoczków zwolnienie obowiązku kwarantanny, ale otrzymały odpowiedź negatywną. – Przeczuwałem, że może tak być, ale to oczywiście bardzo smutne. Mistrzostwa kraju to zawody o wysokiej randze i myślę, że wszyscy, którzy skaczą w Pucharze Świata, chcieliby wziąć w nich udział – powiedział lider norweskiej kadry, Halvor Egner Granerud.

Wspomniany Granerud, Daniel Andre Tande, Marius Lindvik, Johann Andre Forfang czy Robert Johansson, staną się więc „ofiarami" rywalizacji w Zakopanem. Zmagania Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi odbędą się w dniach 16-17 stycznia. Puchar Kontynentalny zaś – w tym samym czasie w austriackim Innsburcku. Zaplecze kadry startujące w Austrii również nie przystąpi do rywalizacji w ramach mistrzostw kraju.

