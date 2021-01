Wystartowały MŚ w piłce ręcznej. Kiedy grają Polacy?

Kibice popularnego „szczypiorniaka” z pewnością pamiętają turnieje mistrzostw świata w 2007 i 2009 roku, kiedy to Polacy zajmowali kolejno 2. i 3. miejsce. Piłka ręczna przeżywała wówczas rozkwit, a fani byli w stanie z pamięci wymieniać nazwiska takie jak Sławomir Szmal, Krzysztof Lijewski, Karol Bielecki, Bartosz Jurecki czy Mariusz Jurkiewicz. Ostatnim pozytywnym epizodem w historii naszej kadry był brązowy medal na mundialu w Katarze. Później rozpoczął się czas posuchy, który trwa do dzisiaj.

Ile drużyn awansuje z grupy?

Biało-czerwoni w ostatnich latach albo nie kwalifikują się do najważniejszych turniejów, albo prezentują się na nich z bardzo słabej strony. Trudno oczekiwać, by na imprezie rozgrywanej w Egipcie Polacy zawalczyli o strefę medalową, ale awans z grupy jest z pewnością w ich zasięgu. Tym bardziej, że do następnej rundy przejdą trzy najlepsze ekipy.

W kolejnym etapie turnieju 24 reprezentacje zostaną podzielone na cztery sześciodrużynowe grupy. Z nich dwie najlepsze będą przechodziły do ćwierćfinałów zaplanowanych na 27 stycznia. Dwa dni później rozegrane zostaną półfinały, a walka o medale rozstrzygnie się 31 stycznia.

MŚ w piłce ręcznej. Terminarz – kiedy grają Polacy?

Poniżej przedstawiamy terminarz spotkań w grupie B, gdzie występuje reprezentacja Biało-czerwonych:

15 stycznia

Hiszpania – Brazylia (18:00)

Tunezja – Polska (20:30)

17 stycznia

Tunezja – Brazylia (18:00)

Polska – Hiszpania (20:30)

19 stycznia

Hiszpania – Tunezja (18:00)

Brazylia – Polska (20:30)

Reprezentacja Polski – skład

Na krótko przed turniejem okazało się, że ze względów zdrowotnych do Egiptu nie poleci jeden z liderów kadry, Kamil Syprzak. Zastąpi go Mateusz Piechowski, który na co dzień reprezentuje barwy CB Ademar Leon. Selekcjoner Patryk Rombel będzie mógł wybierać skład z 20 zawodników.

Bramkarze: Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Piotr Wyszomirski (Grundfos Tatabanya, Węgry); Mateusz Kornecki (Łomża Vive Kielce).

Rozgrywający: Tomasz Gębala, Szymon Sićko, Michał Olejniczak (wszyscy Vive), Rafał Przybylski (Azoty Puławy), Kacper Adamski, Maciej Pilitowski (obaj Energa Kalisz),, Maciej Majdziński (Bergischer HC, Niemcy), Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg, Niemcy), Arkadiusz Ossowski (MMTS Kwidzyn)

Skrzydłowi: Jan Czuwara (Górnik Zabrze), Przemysław Krajewski, Michał Daszek (obaj Wisła), Arkadiusz Moryto (Vive);

Obrotowi: Patryk Walczak (Vardar Skopje, Macedonia Płn.), Dawid Dawydzik (Azoty), Maciej Gębala (DHfK Lipsk, Niemcy), Mateusz Piechowski (CB Ademar Leon, Hiszpania).

