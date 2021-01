TVP nie wykupiła praw do MŚ piłkarzy ręcznych. „Racjonalne wydawanie środków”

Ta informacja zszokowała sympatyków piłki ręcznej w Polsce. Rozgrywane w Egipcie mistrzostwa świata nie będą transmitowane w telewizji, chociaż w imprezie występują Biało-czerwoni. Rozczarowanie fanów widać w mediach społecznościowych, szczególnie pod postem TVP Sport zawierającym odnośnik do informacji, że publiczny nadawca nie będzie pokazywał spotkań podopiecznych Patryka Rombla.

„Przykre, po prostu przykre. Telewizja, która powinna nieść misję, upadła tak nisko. Nie wiem na co ludzie mają płacić abonament. Na »gwiazdy« disco polo, czy na »gwiazdy« tych telenoweli tasiemców? Wstyd” – czytamy w jednym z komentarzy. „Całe 2 mld poszły w TVP Info?” – dopytywał ktoś inny, a wpisów sugerujących, że TVP źle dysponuje środkami z budżetu, jest więcej. Co na to nadawca?

MŚ piłkarzy ręcznych nie będą transmitowane. Komentarz TVP

W oświadczeniu opublikowanym w serwisie sport.tvp.pl czytamy, że Telewizja Polska do ostatniej chwili prowadziła rozmowy z agencją dysponującą prawami do transmisji turnieju. Ta nie obniżyła ceny, chociaż organizatorzy mają problemy wynikające z pandemii koronawirusa.

Brak wielu gwiazd piłki ręcznej, wycofujące się drużyny, puste hale czy brak możliwości wysłania obsługi dziennikarskiej to argumenty, które powinny mieć wpływ na rynkową wartość praw. Nie było również żadnych gwarancji zwrotu pieniędzy w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń spowodowanych pandemią – dodano.

Nadawca podkreślił w komunikacie, że tylko Telewizja Polska negocjowała ze wspomnianą agencją co oznacza, że inne stacje działające w naszym kraju również nie będą pokazywały spotkań w ramach mistrzostw świata. „Od 2016 roku Telewizja Polska relacjonuje na swoich antenach wszystko to, co jest najważniejsze z perspektywy polskiego widza. Niemniej, TVP zachowuje również rozsądny bilans pomiędzy oczekiwaniami kibiców a racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych” – podkreślono.

facebookCzytaj też:

Wystartowały MŚ w piłce ręcznej. Kiedy grają Polacy?