Szczyt K2 zdobyty dzięki „dopingowi”? Adam Bielecki krytykowany za wpis

Sobotnie zdobycie K2 przejdzie do historii nie tylko za sprawą pierwszego takiego wyczynu zimą, ale również samych okoliczności. Na szczycie zameldowali się Szerpowie, którzy do tej pory najczęściej byli jedynie „tragarzami” podczas wypraw organizowanych przez zagraniczne ekipy. Według nepalskich źródeł tylko Mingma Gyalje Sherpa wspinał się bez tlenu, a dziewięciu jego towarzyszy wspomagało się „butlą”.

Adam Bielecki o zdobywaniu K2 „bez dopingu”

To właśnie do tego faktu nawiązał Adam Bielecki, który we wpisie na Twitterze pogratulował Nepalczykom wyrażając przy tym nadzieję, że uda im się bezpiecznie zejść do bazy. „Uprzedzając wszystkie pytania. Gra trwa nadal. Wiadomo było, że na K2 zimą da się wejść z tlenem. Dla mnie prawdziwe pytanie brzmi: Czy? Kiedy i komu uda się wejść na ten szczyt bez dopingu?” – napisał.

Nazwanie wspomagania tlenem mianem „dopingu” od razu przykuło uwagę komentujących. „Przepraszam, nie znam się na tym, wiec pytam: dla pana doping to tlen? Bo generalnie doping w sporcie wiadomo z czym się kojarzy”... – zauważył Robert Feluś, redaktor naczelny „Wprost”. Dziennikarka Karolina Baca-Pogorzelska zapytała z kolei himalaistę, czy nie mógł zakończyć swojego wpisu po pierwszych dwóch zdaniach. „Skoro wiadomo było, to czemu Pan nie wszedł? Miałam jednak o Panu lepsze zdanie. Czas przeszły słusznie użyty” – dodała.

Podobnych komentarzy jest więcej, a Bielecki ostatecznie postanowił nieco uspokoić emocje. W kolejnym wpisie ponownie pogratulował Nepalczykom, którzy jego zdaniem zasłużyli na pierwsze zimowe zdobycie K2. „Wspinanie z tlenem to nie moja dyscyplina dlatego dla mnie gra toczy się dalej. To moja prywatna opinia” – dodał.

