Jak Dawid z Goliatem. Biało-czerwoni zagrają z Hiszpanią

Po wygranej z Tunezją polskim piłkarzom ręcznym udało się wykonać duży krok w kierunku awansu do kolejnej rundy. Niedzielne spotkanie z Hiszpanią to już zupełnie inna historia, ponieważ to aktualni mistrzowie Europy będą faworytem starcia.

Pomimo nerwowego początku i słabszej dyspozycji kilku zawodników, Polakom ostatecznie udało się wygrać spotkanie z Tunezją 30:28. Zwycięstwo w pierwszym meczu mistrzostw świata daje Biało-czerwonym duży komfort, ponieważ z każdej grupy aż trzy zespoły z czterech awansują do kolejnej rundy. Podopieczni Patryka Rombla są w niej już jedną nogą, a Tunezyjczykom pozostaje odrabianie strat w pozostałych starciach z faworytami. MŚ piłkarzy ręcznych. Hiszpania faworytem Hiszpanie z kolei sensacyjnie zremisowali z Brazylią. Aktualni mistrzowie Europy są jednym z pretendentów do końcowego triumfu w rozgrywanym w Egipcie turnieju, a mecz z Polakami będzie dla nich doskonałą okazją, by powetować sobie niepowodzenia z pierwszej kolejki. Biało-czerwoni na przestrzeni ostatnich lat zazwyczaj przegrywali rywalizację z Hiszpanami i trudno oczekiwać, że w niedzielę będzie inaczej. To zawodnicy prowadzeni przez Jordiego Riberę są zdecydowanymi faworytami, chociaż na korzyść Polaków przemawia fakt, że po wygranej z Tunezją mogą podejść do wieczornego spotkania na większym luzie. A ten może pomóc wyeliminować potencjalne błędy wynikające ze stresu i pogoni za dobrym wynikiem. Mecz Polaków z Hiszpanami rozpocznie się w niedzielę o godz. 20:30. Przypomnijmy, w związku z fiaskiem negocjacji TVP z agencją dysponującą prawami do transmisji, mecz nie będzie pokazywany w polskich stacjach telewizyjnych. Polska – Hiszpania. Gdzie obejrzeć mecz piłkarzy ręcznych? Wszystkie spotkania w ramach mistrzostw świata rozgrywanych w Egipcie będą transmitowane na platformie YouTube. Relacji należy szukać na oficjalnym kanale IHF, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Transmisje są zaplanowane „do przodu”, dzięki czemu już wcześniej można ustawić przypomnienie tak, by nie zapomnieć o transmitowanym meczu. Czytaj też:

