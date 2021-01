MŚ w piłce ręcznej. Polacy grają z Brazylią o awans

Inauguracyjny mecz z Tunezją pozostawiał wiele do życzenia. Polacy wprawdzie wygrali, ale zwycięstwo zrodziło się w bólach i po nerwowym początku Biało-czerwoni musieli gonić wynik. W meczu z Hiszpanami podopieczni Patryka Rombla grali jak równy z równym i byli blisko pokonania aktualnych mistrzów Europy. Teraz czas na Brazylię, z którą mierzymy się na zakończenie pierwszej fazy rozgrywek.

Mistrzostwa świata w piłkę ręczną. Awans jest o krok

Awans do kolejnego etapu turnieju, w którym 24 zespoły zostaną podzielone na sześciozespołowe grupy, zapewniła już sobie Hiszpania. Polakom wystarczy remis lub zwycięstwo z Brazylią. Nawet porażka z Canarinhos zapewni nam udział w drugiej fazie rozgrywek ale tylko wówczas, gdy Hiszpanie pokonają Tunezję.

Mecz naszych grupowych rywali rozpocznie się o godz. 18 co oznacza, że Biało-czerwoni przed przystąpieniem do swojego spotkania będą wiedzieli, czy mają już zagwarantowany awans do dalszej fazy imprezy. Tam znajdą się trzy reprezentacje z naszej grupy i to Tunezja mająca jeden punkt na koncie (po remisie z Brazylią) znajduje się obecnie na najgorszej pozycji.

Nasi dzisiejsi rywale w pierwszym meczu mistrzostw świata zremisowali z Hiszpanami 29:29. Punktami podzielili się również z Tunezją co oznacza, że mają na swoim koncie dwa „oczka” i ze stosunkiem bramek 61:61 zajmują trzecie miejsce w grupie. Podopieczni Patryka Rombla również zainkasowali do tej pory dwa punkty, ale dzięki minimalnie lepszemu stosunkowi goli zdobytych do straconych (56:55) są na drugim miejscu.

Polska – Brazylia. Gdzie obejrzeć mecz piłkarzy ręcznych?

Wszystkie spotkania w ramach mistrzostw świata rozgrywanych w Egipcie będą transmitowane na platformie YouTube. Relacji należy szukać na oficjalnym kanale IHF, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Transmisje są zaplanowane „do przodu”, dzięki czemu już wcześniej można ustawić przypomnienie tak, by nie zapomnieć o transmitowanym meczu. Mecz Polska - Brazylia rozpoczyna się o godz. 20:30.

