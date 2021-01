Alfa Romeo zaprezentuje swój najnowszy bolid w Warszawie. Oczy kibiców zwrócone ku siedzibie PKN Orlen

Duży ukłon w kierunku sponsora tytularnego oraz polskich fanów Formuły 1 i Roberta Kubicy. Alfa Romeo Racing Orlen zaprezentuje bolid C41, czyli maszynę, za której kierownicą w sezonie 2021 zasiądą Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi, w warszawskiej siedzibie PKN Orlen przy ul. Bielańskiej. Będzie to pierwsze w historii tego typu wydarzenie w Polsce.

Należy przypomnieć, że w zeszłym sezonie cała trójka kierowców oraz dyrektor Fred Vasseur odwiedzili Warszawę, ale nie była to oficjalna prezentacja bolidu (mimo że można go było obejrzeć). To wydarzenie w świecie Formuły 1 ma co rok bardzo duże znaczenie. Bolid Alfa Romeo Racing Orlen na nowy sezon zobaczymy w Warszawie już 22 lutego.

– Motorsport to jeden z kluczowych elementów budowania rozpoznawalności marki Orlen. Zaangażowanie w F1 i współpraca z jedynym Polakiem znajdującym się w prestiżowym gronie kierowców przynosi nam wymierne korzyści. Samego Roberta Kubicę spontanicznie kojarzy z PKN Orlen ponad 70 proc. respondentów, co ma pozytywny wpływ na efektywność reklam, ale też kampanii społecznych. Współpraca z zespołem to oczywiście nie tylko wyścigi, ale też liczne wydarzenia, które wspólnie organizujemy jak np. ubiegłoroczne obchody stulecia „Cudu nad Wisłą”. Cieszę się, że inauguracja nowego bolidu odbędzie się w Polsce – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Koncern wskazał także, że drugi sezon (oraz nadchodzący trzeci) w Formule 1, okazał się dla firmy ogromnym sukcesem marketingowym. „Dzięki zaangażowaniu w F1 Marka ORLEN w 2020 r. pojawiła się w ponad 100 tysiącach artykułów, które według danych Meltwater zostały wyświetlone ponad 359 miliardów razy. Z kolei ekwiwalent reklamowy z tytułu obecności marki Orlen w mediach społecznościowych poprzez team ARRO wyniósł 7,5 miliona euro, czyli ponad 33 miliony złotych” – czytamy w oficjalnym komunikacie PKN Orlen.

