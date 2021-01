Sukces polskich szczypiornistów na MŚ. Tkaczyk: Powoli reprezentacja się odradza

W pierwszej fazie turnieju Mistrzostw Świata polscy szczypiorniści rywalizowali w grupie z Hiszpanią, Brazylią i Tunezją. Po zwycięstwach z reprezentacjami Tunezji (30:28) i Brazylii (33:23), a także porażce z Hiszpanami (27:26) Biało-czerwoni uplasowali się na drugim miejscu w grupie, co pozwoliło im na awans do dalszej fazy. W następnym etapie turnieju Polacy trafili do grupy z Węgrami, Niemcami i Urugwajem, a także znanymi z wcześniejszego etapu Hiszpanią i Brazylią. W tym etapie rozgrywek podopieczni Patryka Rombla rozegrają 3 mecze z reprezentacjami Urugwaju, Węgier i Niemiec.

Niespodziewany awans Polaków

W ostatnim dużym turnieju, jakim były ubiegłoroczne Mistrzostwa Europy, Polacy znaleźli się w grupie z Chorwacją, Czechami oraz Słowenią i we wszystkich meczach odnieśli porażki. Nie trudno więc się dziwić, że przed trwającymi właśnie Mistrzostwami Świata, kibice nie prognozowali reprezentantom Polski sukcesów, a osoby związane ze światem piłki ręcznej okazywały umiarkowany optymizm. Polacy rozegrali jednak 3 bardzo dobre spotkania, co pozwoliło im na wyjście z grupy.

– Wygląda na to, że powoli reprezentacja się odradza. Drużyna w pełni zasłużyła na taki triumf, widać pomysł trenera i grę miłą dla oka. Polaków oglądało się z przyjemnością. Mam nadzieję, że narodziła się drużyna. Zawodnicy Biało-czerwonych po prostu cieszą się piłką ręczną, to widać na boisku – skomentował grę na Mistrzostwach Świata były reprezentant Polski Grzegorz Tkaczyk. – Chyba nikt nie spodziewał się aż tak wysokiej wygranej. Przewidywałem wyrównany mecz i dobrze, że się pomyliłem – dodał.

Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Gdzie oglądać?

Przed nami jeszcze wiele emocji związanych z meczami reprezentacji Polski i nie tylko. Wszystkie mecze tegorocznych Mistrzostw Świata można oglądać za darmo za pośrednictwem kanału IHF na Youtube. Pierwsza szansa na zobaczenie reprezentacji Polski będzie już 21 stycznia podczas meczu z Urugwajem, dwa dni później Biało-czerwoni rozegrają spotkanie z Węgrami, a 25 stycznia zmierzą się z reprezentacją Niemiec.