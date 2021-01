MŚ w piłce ręcznej jednak w TVP. „Dziękuję za cierpliwość i zrozumienie”

Presja kibiców się opłaciła! TVP wykupiła prawa do pokazywania pozostałej, głównej części mistrzostw świata 2021 w piłce ręcznej. Już od czwartku 21 stycznia mecze Biało-czerwonych będziemy mogli oglądać na antenie Telewizji Publicznej. Jak informują przedstawiciele TVP, widzowie zobaczą wszystkie mecze reprezentacji Polski w grupie I. Jeżeli naszym uda się awansować do ćwierćfinału i dalej, to również wtedy polscy kibice będą mogli liczyć na transmisję na żywo. Niezależnie od występów naszej drużyny narodowej, wyświetlone będą też mecze półfinałowe, finał oraz starcie o trzecie miejsce.

Szef TVP: W biznesie nie ma miejsca na emocje

„Serce kibica zawsze bije mocniej kiedy gra reprezentacja. W biznesie nie ma jednak miejsca na emocje, ale na myślenie racjonalne zgodne z interesem publicznym. Po kilku rundach negocjacji doszliśmy do kompromisu. Dziękuję za cierpliwość i zrozumienie” - pisał na Twitterze w środę 20 stycznia wieczorem Marek Szkolnikowski, szef TVP Sport.

Jak dotąd reprezentacja polski na MŚ pokonała Tunezję 30:28, Brazylię 33:23 oraz przegrała niewielką różnicą punktową z aktualnymi mistrzami Europy, Hiszpanami (26:27). Kolejne trzy spotkania Biało-czerwoni zagrają z Urugwajem, Węgrami i Niemcami. Dwie najlepsze drużyny z grupy uzyskają awans do ćwierćfinału.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Kiedy grają Polacy?

21 stycznia (czwartek):

Polska – Urugwaj (godz. 15:30)

23 stycznia (sobota):

Polska – Węgry (godz. 18:00)

25 stycznia (poniedziałek):

Polska – Niemcy (godz. 20:30)

Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Gdzie oglądać?

Przed nami jeszcze wiele emocji związanych z meczami reprezentacji Polski. Wszystkie spotkania tegorocznych Mistrzostw Świata można oglądać za darmo za pośrednictwem kanału IHF na YouTube oraz od II fazy także w TVP1, na tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport, a także na YouTube TVP Sport. Pierwsza szansa na zobaczenie reprezentacji Polski będzie już 21 stycznia podczas meczu z Urugwajem, dwa dni później Biało-czerwoni rozegrają spotkanie z Węgrami, a 25 stycznia zmierzą się z reprezentacją Niemiec.

