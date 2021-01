Nieproszony gość w hotelowym pokoju. Tenisistka opublikowała nagranie

Australian Open rozpocznie się 8 lutego, ale o turnieju zrobiło się głośno jeszcze przed losowaniem rozstawienia w drabince i wybiegnięciem zawodników na kort. Pierwszy Wielki Szlem w 2021 roku został naznaczony przez pandemię koronawirusa, a to z kolei wymaga od organizatorów i sportowców stosowania się do szeregu obostrzeń. Na kilkanaście dni przed rozpoczęciem turnieju górują nie stricte sportowe informacje, ale pojawiające się pytania o warunki, w których tenisiści przygotowują się do prestiżowej imprezy.

Nieproszony gość w hotelowym pokoju. Julia Putincewa: Jest ich więcej

Julia Putincewa należy do grupy 72 zawodników, którzy wraz ze swoimi sztabami szkoleniowymi odbywają dwutygodniową kwarantannę w pokojach hotelowych w Melbourne. Tenisistka w mediach społecznościowych opublikowała nagranie, na którym widać nieproszonego gościa, z którym przyszło jej dzielić lokum. „Jest ich więcej. Nie tylko ta jedna w moim pokoju” – napisała tenisistka, a na nagraniu widać mysz, która przemieszcza się blisko ściany.

W kolejnym tweecie Julia Putincewa poinformowała, że jej problem wciąż trwa, mimo że przeniosła się do innego pokoju. „Inny pokój, ta sama historia. Chcę pójść spać, ale to jest niemożliwe!” – komentowała.

