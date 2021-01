MŚ w piłce ręcznej. Polska wysoko wygrywa z Urugwajem!

Pierwsza bramka meczu padła dla z rzutu karnego dla Polaków. Przez następne dwanaście minut pierwszej połowy jedna i druga drużyna strzelały na zmianę. Od trzynastej minuty rozpoczęła się budowa bezpiecznej, kilkubramkowej przewagi biało-czerwonych. Paroma świetnymi interwencjami, które pomogły utrzymać tę przewagę, popisał się Adam Morawski. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 14:9 dla Polaków.

W drugiej połowie to Urugwajczycy rozpoczęli strzelanie. W grze biało-czerwonych jednak nic się nie zmieniło – dalej solidnie bronili i skutecznie atakowali. To pozwoliło jeszcze powiększyć przewagę nad z minuty na minutę coraz bardziej pogubioną formacją urugwajską. Mecz zakończył się wynikiem 16:30. Najlepszym polskim strzelcem w tym meczu był Arkadiusz Moryto. Zawodnikiem meczu został Szymon Sićko. Od początku turnieju to właśnie tych dwóch zawodników wyróżnia się spośród całej drużyny, pod względem skuteczności.

Kiedy Polacy zagrają następny mecz?

Polacy mają na swoim koncie (przed kluczowymi spotkaniami o awans do ćwierćfinału) cztery punkty. Następny mecz Polacy rozegrają z Węgrami. Transmisja spotkania w sobotę 23 stycznia o godzinie 18 w TVP. W poniedziałek 25 stycznia podopieczni Patryka Rombla zmierzą się z Niemcami, Początek spotkania o godzinie 20:30.

