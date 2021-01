Pierwszy wywiad Sousy. Zapowiada spotkanie z Lewandowskim, chce wygrać każdy mecz

Podczas konferencji prasowej PZPN prezes związku Zbigniew Boniek ogłosił następcę Jerzego Brzęczka, którego zwolniono na początku tygodnia. Biało-Czerwonymi pokieruje Portugalczyk Paulo Sousa, o którym Boniek – co podkreślał – ma bardzo dobre zdanie. – Uważam, że był to fantastyczny piłkarz, miał wielki charakter. Ostatnie półtora roku było trochę zahamowania pod względem trenerskim, ale zawsze mi się podobał jako twardy zawodnik – mówił szef PZPN. Boniek przyznał, że zaskoczyła go wiedza Portugalczyka o polskich piłkarzach. – Uważam, że to trener, który może pomóc reprezentacji, może z niej wyciągnąć jeszcze więcej. Jestem przekonany, że piłkarze skorzystają na tej zmianie – zapewnił.

Sousa: Moim osobistym celem jest wygranie każdego meczu

Nowy selekcjoner polskiej reprezentacji udzielił wywiadu portalowi Łączy Nas Piłka. Trener mówił m.in. o swoich najważniejszych celach. – Głównym zadaniem jest to, żeby drużyna grała bardziej ofensywnie. Trochę o tym rozmawialiśmy, ponieważ to cechowało moją grę w przeszłości. Jeśli chodzi o jakość, uwielbiam widzieć, jak moi zawodnicy wykonują założenia, jakie przed nimi stawiam. Moim osobistym celem jest wygranie każdego meczu – powiedział. - Drużyna musi być także zorganizowana, skoncentrowana. Musi mieć indywidualną jakość, silną osobowość, również defensywną. Musi być spójna, żeby zwyciężać, ponieważ czasem możemy nie grać tak pięknie i wspaniale, ale trzeba także wygrywać takie mecze. I trzeba wiedzieć, jak to zrobić – dodawał.

Sousa podkreślił, że będzie się starał zbudować silną i kompletną drużynę grającą z jakością we wszystkich momentach meczu, ale również taką, która ma mentalność zwycięzców. – Czasami, w niektórych krajach, taka mentalność jest trudna do osiągnięcia. Na szczęście dla mnie i dla drużyny mamy takich zawodników, którzy posiadają w sobie cechy zwycięzców. Każdego dnia, w każdym meczu, w każdym sezonie. Tak jak chociażby Robert Lewandowski, który jest do tego przyzwyczajony w Bayernie Monachium. On chce wygrywać zawsze. To samo dotyczy Wojciecha Szczęsnego. W takich klubach, jak Juventus, który znam całkiem dobrze, gdyż we Włoszech spędziłem wiele lat – podkreślał.

Sousa zapowiada spotkanie z Lewandowskim

W rozmowie z Łączy nas piłka selekcjoner zdradził, że na początku przyszłego tygodnia zamierza spotkać się z Robertem Lewandowskim, kapitanem naszej kadry. – Mam też plan, żeby zrobić w przyszłym tygodniu spotkanie na platformie cyfrowej, w którym będzie mogła wziąć udział większość zawodników, którzy zwykle są powoływani, będzie ich około 40. Zapoznamy się, porozmawiamy. Chciałbym się przedstawić, zaprezentować swój sztab – wyjaśnił.

