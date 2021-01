Transferowy hit. Arkadiusz Milik został piłkarzem Olympique Marsylia!

To już oficjalnie koniec transferowej sagi z udziałem Arkadiusza Milika. Przez ostatnie miesiące piłkarz nie pojawiał się na boisku. Była to kara nałożona przez prezesa klubu Aurelio De Laurentiisa za niepodpisanie nowego kontraktu. Teraz reprezentant Polski ma nowego pracodawcę. Przeszedł pozytywnie testy medyczne i już w najbliższą sobotę może zadebiutować w barwach Olympique Marsylia. Jeśli udałoby się zarejestrować Milika do 23:59, to będzie mógł być brany pod uwagę w ustaleniu składu na spotkanie z AS Monaco.

W lidze francuskiej będzie grał na zasadzie rocznego wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Wcześniej napastnik mimo ogromnej niechęci musiał przedłużyć kontrakt ze swoim wcześniejszym klubem SSC Napoli. Jak podaje Sport.pl, klub z Marsylii zapłaci za Polaka osiem milionów euro oraz ewentualne cztery miliony w bonusach.

Milik zagra z numerem 19

„Ta 19 ma błyszczeć! Badania bez problemów. Kontrakt podpisany” - napisał w mediach społecznościowych Mateusz Borek z Kanału Sportowego. Dziennikarz pokazał także zdjęcie Arkadiusza Milika z nową klubową koszulką.

twitterCzytaj też:

Pierwszy wywiad Sousy. Zapowiada spotkanie z Lewandowskim, chce wygrać każdy mecz