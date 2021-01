Zinedine Zidane zakażony koronawirusem. Co z sobotnim meczem?

Zinedine Zidane otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, co potwierdził Real Madryt. Francuz, który od 2019 roku jest trenerem wspomnianego klubu, poddał się izolacji na początku stycznia po tym, jak miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie. Z powodu choroby Zinedine Zidane nie pojawi się podczas sobotniego meczu, który Real Madryt rozegra z Alaves. Prowadzenie drużyny podczas jego nieobecności przejmie asystent David Bettoni.

Zinedine Zidane rozstanie się z Realem Madryt?

To trudny czas dla Zinedine Zidane’a nie tylko ze względu na problemy ze zdrowiem. Już od pewnego czasu spekuluje się, że zostanie zwolniony z funkcji trenera „Królewskich”, do czego – zgodnie z informacjami, którymi dzielą się hiszpańskie media, ma dojść po zakończeniu sezonu. Oliwy do ognia dolała ostatnia porażka Realu Madryt z trzecioligowym Alcyano w Pucharze Króla Hiszpanii. Podopieczni Zinedine Zidane’a przegrali 1:2 po dogrywce, a drugą bramkę stracili, kiedy grali w liczebnej przewadze.

