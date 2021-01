PŚ w Lahti. Zadziwiająca decyzja organizatorów przed konkursem indywidualnym

Lahti zawsze było dla Polaków przyjazne. Na skoczni w Finlandii trzykrotnie wygrywali Adam Małysz (dwukrotnie w 2003 roku i raz w 2007) oraz Kamil Stoch (w latach 2014, 2018, 2019). Ponadto, to właśnie w Lahti nasz „orzeł z Wisły” zdobywał swoje pierwsze medale Mistrzostw Świata a biało-czerwoni pierwszy raz w historii zostali mistrzami świata w konkursie drużynowym. Do rywalizacji w niedzielnych kwalifikacjach przystąpi siedmiu podopiecznych Michala Dolezala: Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek.

Sama organizacja kwalifikacji wywołała sporo kontrowersji. Do udziału w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Lahti zgłoszono 53 skoczków. Z uwagi na trudne warunki pogodowe w piątek 22 stycznia konieczne było odwołanie kwalifikacji. Mimo napiętego terminarza, nie zostaną one jednak odwołane. Organizatorzy podjęli decyzję o przeprowadzeniu kwalifikacji przed rozpoczęciem niedzielnego konkursu. Część komentatorów uważa, że decyzja jest kuriozalna, ponieważ do rywalizacji nie przystąpi tylko 3 zawodników. Inni tłumaczą, zwycięzca kwalifikacji otrzymuje nagrodę w wysokości 5000 euro, czego organizatorzy konkursu nie chcieli pozbawiać sportowców.

Początek sobotnich kwalifikacji o 14.30. Konkurs zaplanowany jest na 16.00.

PŚ w Lahti - gdzie i kiedy oglądać?

W niedzielę 24 stycznia w Lahti zostanie rozegrany konkurs indywidualny. Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 14:30. Na godzinę 16 zaplanowano start pierwszej serii konkursu. Zmagania skoczków można oglądać w TVP1, TVP Sport oraz Eurosport a także w internecie na sport.tvp.pl.

