„Przepraszam, dzisiaj jakoś tak nawet rozmowa mi się nie klei”. Stoch komentuje konkurs w Lahti

Polscy skoczkowie z pewnością nie mogą zaliczyć niedzielnego (24 stycznia) konkursu Pucharu Świata w Lahti do udanych. Najlepszy z Biało-Czerwonych był Piotr Żyła, który po zwycięstwie w kwalifikacjach, w konkursie głównym zajął 11. miejsce.

Na 15. miejscu znalazł się Andrzej Stękała, 16. był Kamil Stoch, 22. miejsce zajął Jakub Wolny, tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki, a punkty Pucharu Świata zdobył jeszcze 29. Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie zdołał zakwalifikować się Paweł Wąsek, który zmagania w Lahti zakończył na 32. pozycji.

Kamil Stoch: Przepraszam, dzisiaj jakoś nawet rozmowa mi się nie klei

– Najlepsze jest to, że nie wiem, co się dzisiaj wydarzyło, bo wydawało mi się, że wszystko było ok, a mówiąc najprościej „nie leciało". Przepraszam, dzisiaj jakoś tak nawet rozmowa mi się nie klei, nie bardzo chcą mi się powiązać zdania i słowa. Czekam już na kolejne zawody – powiedział Kamil Stoch w wywiadzie po konkursie indywidualnym w Lahti.

Czytaj też:

PŚ w Lahti. Piotr Żyła najlepszy z Polaków. Upadek Graneruda!