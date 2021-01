Najman zapowiada „walkę, jakiej jeszcze nie było”: Kibice czarnego sportu będą zadowoleni

– Postanowiłem zrobić coś, czego w polskich freak fightach jeszcze nie było, czyli walkę dwóch żużlowców. Wiecie dobrze, że bardzo lubię żużel od dziecka i był to pierwszy sport, którym się tak bardzo pasjonowałem – zapowiedział Marcin Najman na umieszczonym w portalu YouTube nagraniu. – Jeszcze jak byłem w FAME MMA, to pisało do mnie wielu żużlowców, którzy zgłosili gotowość walki na tego typu gali. Dlatego postanowiłem, że to zrobię. Tak jak zrobiłem pożegnalną walkę Andrzejowi Gołocie, tak zrobię teraz pierwsza walkę żużlowców w formule MMA – dodał.

Walka ma odbyć się 13 lutego na gali VIP-MMA, na której sam Najman ma stoczyć swoją ostatnia w karierze walkę. Mimo że do walki pozostały niecałe trzy tygodnie, to na razie nie wiadomo kim mieliby być żużlowcy zaproszeni do udziału w gali.

– Co do nazwisk, to wkrótce się dowiecie. Rozmawiam z kilkoma zawodnikami. Ci, którzy jeszcze byliby chętni i dostaliby pozwolenie na taką walkę z klubu, to niech też się odzywają. Zobaczymy, które nazwiska będą najbardziej ciekawe, bo może to będzie jedna a może dwie walki żużlowców – stwierdził Najman. – Myślę, że kibice czarnego sportu będą zadowoleni – ocenił.

Gala MMA-VIP

MMA-VIP odbędzie się 13 lutego w Warszawie. Główną walką gali ma być pojedynek Marcina Najmana i Szymona Września znanego lepiej jako „Taxi Złotówa”. Oprócz głównej walki i zapowiedzianej walki żużlowców w karcie znajduje się jeszcze pięć innych walk. Na gali MMA-VIP miała też wystąpić Ewa Piątkowska, ale doznała kontuzji.

Karta walk MMA-VIP:

Fit Dzik vs. Adrian Cios (MMA)

Marcin Rekowski vs. Patryk Kowoll (MMA)

Opalach vs. Janik (MMA)

Mateusz Kisiel vs Sebastian Tronina (MMA)

Izabela Badurek vs. Mellony Geugjes (MMA)

Marcin Najman vs. Taxi Złotówa (MMA)

Czytaj też:

Najman broni Brzęczka i uderza w Stanowskiego. „Bonito zrobił błąd”