Andrzej Stękała spełnił swoje marzenie. „Będzie grane”

Andrzej Stękała jest jednym z objawień sezonu, a po kilkuletniej przerwie udało mu się ponownie zameldować w światowej czołówce. Do tej pory zebrał już 311 punktów, kilkukrotnie wywalczając miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów. Dobre występy przełożyły się na wyższe zarobki. Onet podaje, że niespełna 26-letni zawodnik zainkasował już około 177 tys. zł, dzięki czemu może zacząć spełniać swoje marzenia.

Andrzej Stękała kupił kartę graficzną. „Będzie grane”

W połowie stycznia reprezentant Polski zdradził w rozmowie z „Super Expressem” , że chce złożyć sobie komputer do grania. – Brakuje mi RTX-a 3080 (karta graficzna – red.). Chętnie kupię, bo strasznie ciężko go dostać. Przyjdzie na to czas, teraz skupiam się na swojej pracy. W lecie przyjdzie czas na granie – dodał.

Ostatni wpis na Instagramie świadczy o tym, że skoczkowi udało się kupić wymarzoną kartę graficzną. „Pierwszy element układanki jest. Będzie grane” – napisał, a Paweł Wąsek dopytywał w komentarzu, gdzie Stękała ma kierownicę. Ten już jakiś we wspomnianym wywiadzie zdradził, że Paweł Wąsek i Jakub Wolny lubią grać w Formułę 1, do której on musi dokupić odpowiedzialny sprzęt. Na tym upodobania zawodnika jednak się nie kończą. – Bardzo lubię grać w League of Legends, bo tam też jest rywalizacja – przyznał.

